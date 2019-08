YouTube pondrá películas, series y documentales de manera gratuita a partir del 24 de septiembre

Luego de algunos años buscando competir con grandes del streaming como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Go, YouTube Originals al parecer ha abandonado la batalla por lo que todas sus series, películas y documentales de su servicio premium los pondrá de manera gratuita en su plataforma.

A través de un comunicado la compañía anunció que será a partir del 24 de septiembre cuando sus productos originales están al alcance de cualquier usuario con o sin suscripción.

De momento esto no significa que ya deje de existir la suscripción de pago, ya que quienes pagan una mensualidad de 119 pesos para YouTube Premium y 99 para YouTube Music Premium podrán seguir disfrutando de los contenidos sin anuncios y tendrán acceso a todos los episodios de las series que queden por estrenar el día que sean lanzados.

Además quienes tengan suscripción de paga podrán descargar tanto videos como episodios de las series y películas, algo que no pueden hacer las suscripciones gratuitas.

El servicio premium de la plataforma llegó en mayo de 2018 y desde entonces ha lanzado diversas series como "Cobra Kai", secuela de la película "Karate Kid", así como el documental "Lo que era, lo que soy, lo que seré".

En un reciente reporte de la marca, reveló que alrededor del mundo existen más de mil 900 suscriptores de YouTube, esto incluye a los gratuitos y a los que pagan una suscripción.