Youtube presenta fallas en México y el mundo

La plataforma de videos YouTube no funcionó la noche de este martes en ninguna de sus presentaciones (mobile o de escritorio). Por ejemplo, en pruebas hechas por Tech Bit de EL UNIVERSAL, al acceder al sitio web no carga ningún contenido, ni thumbnail, en la página principal. En otros casos, sí cargan pero, al darles clic, el contenido no se reproduce.

En la plataforma móvil, los videos se quedan cargando, no se reproducen. Los internautas han utilizado el hashtag #YouTubeDown para reportar la situación.

Asimismo, el portal especializado en reportar fallas en servicios de internet, DownDetector, muestra que las afectaciones han sucedido en México, Estados Unidos y algunas ciudades en Europa y Sudamérica. También se muestran reportes en Japón y Australia. Aparentemente, la falla ha sido global.

En DownDetector se muestra que los primeros reportes de fallas iniciaron alrededor de las 17:50 horas de la Ciudad de México. Hasta las 19:30 ha contabilizado más de 16 mil reportes de usuarios. El 91% de las quejas es porque YouTube no carga los videos. Mientras que el 8% hace referencia al sitio web.

Las fallas con YouTube no son comunes. Antes de esta falla, hubo una durante el mes de mayo cuando la plataforma presentó intermitencias en su servicio a nivel mundial. Aunque en esa ocasión el incidente duró unos pocos minutos, los usuarios de internet expresaron su asombro, descontento y hasta miedo en redes sociales como Twitter.

En ese incidente, algunos internautas podían acceder a la plataforma, que no cargaba el contenido; mientras otros no podían, ni siquiera, entrar al sitio web. Las fallas, acorde a DownDetector, se presentaron en diversas ciudades de Estados Unidos, México, Sudamérica. Así como en varios países europeos, Japón, Rusia y Australia.

Reconocen fallas

A través de Twitter, el equipo de Youtube reconoció las afectaciones. "Si tiene problemas para ver videos en YouTube en este momento, no está solo: nuestro equipo está al tanto del problema y está trabajando para solucionarlo. Seguiremos aquí con las actualizaciones", tuitearon a las 6:23 pm.

Diversos usuarios en redes sociales reportaron que hacías las 19:30 el servicio ya se ha reestablecido. Otras voces acotan que solamente en la versión de escritorio están 100% accesibles los contenidos de YouTube. Tech Bit verificó y tanto en la versión web como en la app ya es posible ingresar y reproducir normalmente los videos.