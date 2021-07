Zoom compra empresa de traducción en tiempo real con IA

Las videollamadas se convirtieron en uno de los medios favoritos para mantenerse en contacto con amigos y familia, pero también para cuestiones profesionales, por ejemplo, formar parte de una capacitación con especialistas sin importar la distancia. Sin embargo, acceder al mejor contenido en ocasiones significa tener que entrar a una reunión en otro idioma lo que puede hacer difícil el entendimiento para algunos. Pensando en ello, Zoom ha comprado una empresa especializada en la traducción en tiempo real utilizando Inteligencia Artificial (IA).

La próxima vez que tengas que entrar a una reunión en la plataforma que no está en español podrías encontrar una nueva herramienta que no solo realice la traducción en el momento, sino la transcripción de lo que se dice para que no pierdas detalles.

Zoom logrará lo anterior gracias a la adquisición de una empresa conocida como Kites (abreviatura de Karlsruhe Information Technology Solutions) que ha trabajado en la creación de software de traducción y transcripción en tiempo real. De acuerdo con la página de internet de Kites, su desarrollo comenzó a ser utilizada en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, ya que su sistema fue desarrollado originalmente para servir como traducción en el aula para los estudiantes que necesitaban ayuda para comprender el inglés o el alemán en el que daban las clases sus profesores.

Con esta compra Zoom dice que tiene la intención de facilitar la comunicación con personas que hablan diferentes idiomas pues está buscando agregar capacidades de traducción a su aplicación de videoconferencia.

Vale la pena señalar que Zoom ya cuenta con un servicio de transcripciones en tiempo real, el problema es que está limitado a personas que hablan en inglés, con la herramienta de IA podría brindar la función en muchos más idiomas.

Además, en su página de soporte, Zoom deja en claro que su herramienta de transcripción en vivo actual puede no cumplir con ciertos requisitos de precisión, otro de los cambios que podrían llegar gracias a la compra de Kites. De hecho, la compañía dio a conocer que está considerando abrir un centro de investigación en Alemania, país en donde se hospedará el equipo de Kites.

--Zoom Events

Esta compra hace especial sentido si se considera que la compañía cree que, aunque la pandemia termine y los eventos presenciales vuelvan a ser posibles, las reuniones virtuales se quedarán y, para ello cuenta con Events, una plataforma todo en uno diseñada para poder producir experiencias virtuales interactivas, misma que estará disponible desde este verano en todo el mundo.

Esta versión, dijo la compañía, está pensada para organizadores de eventos pues brinda la capacidad de producir conferencias en vivo para audiencias internas o externas de cualquier tamaño. Por ejemplo, las grandes empresas podrán administrar y realizar eventos internos como cumbres de ventas. Pero también será posible generar conferencias a gran escala y, las empresas más pequeñas y los emprendedores, podrán crear, organizar y monetizar eventos, como clases de fitness y cocina, presentaciones teatrales y más.

Las reuniones que se planeen en la nueva herramienta podrán ser privadas o bien, se contará con la opción de que las personas busquen y exploren opciones para inscribirse. Mientras que los organizadores contarán con un sistema de registro y venta de entradas personalizable. También podrán controlar el acceso y facturar las entradas a las conferencias desde un portal especial.

Zoom añadió que las empresas y los emprendedores podrán organizar eventos en distintos formatos: gratuitos o de pago, únicos o en serie. Además, contará con un sistema de seguimiento de estadísticas, como la asistencia, el registro, los ingresos y más.

Zoom Events se podrá usar con una licencia de Zoom Meetings o Video Webinar de pago existente y se espera que añada nuevas herramientas, entre ellas la tecnología de traducción en tiempo real.