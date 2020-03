¿Zoom está enviando tus datos a Facebook?

Con millones de personas quedándose en casa con la intención de evitar la propagación del coronavirus las plataformas para realizar videoconferencias están ganando mucha popularidad. Una de las más populares es Zoom que, si bien ha resultado una buena alternativa, parece no estar respetando los datos de los usuarios.

De acuerdo con información dada a conocer por el medio Vice, la aplicación de Zoom para iOS está enviando datos de los usuarios a Facebook, incluso si no tiene una cuenta.

Según la información publicada, la acción de compartir la actividad con Facebook no se informa en la política de privacidad de la compañía, es decir que la aplicación no deja claro en ninguna parte que está enviando sus datos a la red social.

En el informe se asegura que cada vez que el usuario abre la aplicación, se envían sus datos a Facebook, incluido el modelo de su dispositivo, el proveedor de red, la zona horaria, la ciudad y un identificador único que los anunciantes pueden usar para enviar publicidad dirigida.

Esto a pesar de que la política de Facebook sobre el uso de su SDK (Kit de desarrollo de software) indica que un sitio web o aplicación que lo use tiene que mencionar explícitamente que sus datos se compartirán con terceros y que se tiene que dar la opción para cancelar el seguimiento.

Con el uso creciente de Zoom en el mundo, otros especialistas ya habían advertido de los problemas de privacidad de la plataforma, por ejemplo que los administradores de TI de una empresa pueden acceder a información como la dirección IP y sistema operativo. Además, la aplicación tiene una función de seguimiento de atención que permite a los anfitriones verificar si la ventana de la videollamada de un participante está activa o no en sus escritorios.

La recomendación entonces es utilizar la versión en línea de la plataforma.

Asimismo, la firma de ciberseguridad Check Point Research pide a los usuarios siempre utilizar la última versión de la plataforma; usar una contraseña fuerte para iniciar sesión y para ingresar a las videollamadas; y finalmente utilizar Zoom bajo la idea de que lo que se dice y se comparte no se queda ahí, en especial si se tiene activada la opción de grabar.