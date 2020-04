Zoom sigue en problemas; ya están prohibiendo su uso

Durante la contingencia por el coronavirus Covid-19, para quedarnos en casa sin dejar de mantener contacto con las actividades laborales y sociales una buena alternativa son las videollamadas y Zoom es una de las plataformas más populares. Sin embargo, la compañía lleva semanas enfrentando acusaciones respecto a un mal manejo de la información de sus usuarios.

Según la firma de análisis SimilarWeb, en el último mes hubo un aumento del 535% en el tráfico diario a la página de descarga de Zoom.us. Además, su aplicación para iPhone ha sido la más descargada en Estados Unidos durante semanas.

El problema es que diversos especialistas en ciberseguridad e, incluso, organismos gubernamentales han señalado que la empresa tiene problemas cuando se trata de proteger los datos de sus usuarios.

En respuesta a los cuestionamientos, funcionarios en la ciudad de Nueva York han ordenado que las escuelas no utilicen Zoom para realizar clases vía remota. "Brindar una experiencia de aprendizaje remota y segura para nuestros estudiantes es esencial, y luego de una revisión adicional de las preocupaciones de privacidad, las escuelas deberían dejar de usar Zoom lo antes posible", dijo Danielle Filson, portavoz del Departamento de Nueva York de Educación, según lo reportado por medios de Estados Unidos.

La prohibición fue tomada en parte por el Comando Cibernético de la Ciudad de Nueva York y será acatada por más de mil 800 escuelas que, al parecer, sustituirán a Zoom por las herramientas de Microsoft, aunque algunos afirman que la transición no será sencilla.

La decisión llegó tras críticas relacionadas con la política de seguridad y las prácticas de privacidad de la compañía, a continuación te dejamos algunas de ellas.

El FBI alertó de casos en los que personas ajenas habían ingresado a videollamadas en varios ejemplos para lanzar mensajes de odio. El fenómeno conocido como "Zoombombing" llevó a la compañía a cambiar su configuración predeterminada para habilitar las contraseñas en todas las videoconferencias.

Zoom también afirmó falsamente que las videollamadas estaban cifradas de extremo a extremo, de acuerdo con un informe de Intercept que, tras darse a conocer, obligó a la compañía a aceptar que la característica no era posible actualmente en la plataforma.

Otra acusación señala que Zoom había instalado silenciosamente un servidor web oculto en los dispositivos del usuario que podría permitir que este fuera agregado a una llamada sin su permiso y, en el caso de Mac perder control de la cámara web y el micrófono. Sin embargo la compañía dijo haber solucionado este problema.

Por otra parte, un informe de Motherboard afirmó que Zoom envía datos de los usuarios de su aplicación a Facebook con fines publicitarios, incluso si el usuario no tiene una cuenta en la red social. Ante ello la plataforma de videollamadas cambió algunas de sus políticas.

Zoom también se disculpó por enrutar algunas llamadas a través de China, luego de que investigadores dijeran que debido a esta configuración las videoconferencias corrían al riesgo de ser interceptadas por autoridades chinas. Zoom dijo que esta situación se debía a un error.

Debido a todo lo anterior Zoom anunció que detendría todo el desarrollo de nuevas características y aplicaría todos sus recursos de ingeniería a cuestiones de seguridad.