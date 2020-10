Zoom ya tiene cifrado de extremo a extremo

Las videollamadas se han convertido en una importante herramienta de comunicación en los últimos meses y, dentro de las opciones disponibles, Zoom ha sido una de las más populares. Es por ello que, especialmente al inicio de la contingencia sanitaria por coronavirus, la plataforma enfrentó graves problemas de seguridad. Sin embargo, poco a poco la compañía ha buscado mejorar el servicio y anunció que el cifrado de extremo a extremo en las videollamadas ya está disponible para todos los usuarios.

En un inicio, se había dicho que esta función de seguridad únicamente iba a estar disponible para los usuarios de pago. No obstante, ante las quejas, la compañía cambió de opinión y ahora ha dado a conocer que tanto sus clientes de acceso gratuito como con suscripción podrán proteger sus reuniones para que solo los participantes, es decir, ni Zoom ni nadie más, puedan acceder a su contenido.

Zoom dice que la encriptación de extremo a extremo es compatible con sus aplicaciones para dispositivos Mac, PC, iOS y Android, así como Zoom Rooms. Aunque no para quienes se conectan a través de terceros utilizando el SDK de la plataforma.

En una primera etapa esta herramienta de seguridad se está entregando en versión preliminar técnica, lo que significa que Zoom estará solicitando comentarios sobre la función durante 30 días. Aun así, aclaró que, una vez terminado ese periodo, la encriptación seguirá estando disponible.

La compañía advirtió también que, a pesar de que las reuniones con el nuevo sistema son más seguras, los usuarios que lo habiliten no podrán acceder a algunas de las funciones, por ejemplo, a la grabación con almacenamiento en la nube, la transcripción en vivo, las encuestas, las reacciones de reunión y la opción de unirse antes de que el anfitrión llegue.

Cabe recordar que Zoom ya había ofrecido anteriormente cifrado para sus llamadas, pero los datos solo se cifraron entre cada participante de la reunión y los servidores de Zoom, en lugar de cifrarse de un extremo a otro. Ahora se puede verificar que la plataforma está usando el tipo de cifrado a través del escudo verde en la parte superior izquierda de la ventana de una reunión. El escudo mostrará un candado en lugar de una marca de verificación si la reunión está encriptada de un extremo a otro.

Las reuniones con esta tecnología de protección admiten un máximo de 200 participantes. Además, Zoom dijo que las cuentas gratuitas deberán verificar su número de teléfono mediante SMS.

Zoom recordó que esta característica de seguridad es solo la primera de las cuatro fases que está planeando para su oferta de cifrado de extremo a extremo. La siguiente fase, que está programada para incluir una mejor gestión de identidades y soporte para el inicio de sesión único, está planificada para lanzarse el próximo año.

Uso de cifrado de extremo a extremo para reuniones

Para habilitar reuniones cifradas de extremo a extremo para todos los usuarios de una cuenta solo tienes que:

Inicia sesión en el portal web de Zoom como administrador con el privilegio de editar la configuración de la cuenta.

En el panel de navegación, haz clic en Administración de cuentas y luego en Configuración de la cuenta.

Selecciona la pestaña Reunión y, en Seguridad, verifica que Permitir el uso del cifrado de un extremo a otro esté habilitado. Si aparece un cuadro de diálogo de verificación, haz clic en Activar para verificar el cambio.

Si deseas que esta configuración sea obligatoria para todos los usuarios de tu cuenta, haz clic en el icono de candado y luego en Bloquear para confirmar la configuración.

Si ingresas como invitado, una vez que te hayas unido a una reunión, busca el icono del escudo verde en la esquina superior izquierda de la ventana de la reunión, ese es el indicador de que el cifrado está activado. Para mayor protección, el anfitrión de la reunión puede leer el código de seguridad en voz alta y los participantes pueden verificar que coincidan.