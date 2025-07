25 ANIVERSARIO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE SLP

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí celebrará su 25 aniversario con un concierto especial este iernes 25 de julio a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz.

El programa incluye la interpretación de la Sinfonía no. 1 en fa menor, Op. 10 de Dmitri Shostakovich y el Concierto para piano y orquesta no. 2 en do menor, Op. 18 de Sergei Rachmaninov, con la participación del pianista Vladimir Petrov. En esta ocasión, la batuta estará a cargo del director huésped Eduardo García Barrios, quien conducirá a la agrupación en esta fecha conmemorativa.

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí ofreció su primer concierto el 28 de julio del 2000 en la Catedral Metropolitana, bajo la dirección de su fundador, el maestro José Miramontes Zapata, interpretando la Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach. Desde entonces, ha consolidado su trayectoria al presentarse en importantes escenarios internacionales como el Grooser Saal de la Musikverein en Viena, el Velia Festival y la Rassegna Internazionale di Orchestre en Italia, el Musicalta Festival en Francia y el Festival Internacional “Mozart” en Shanghái.

En México, la agrupación ha participado en los principales festivales culturales, como el Festival Internacional Cervantino, el Festival de México en el Centro Histórico y el Festival Internacional Tamaulipas, entre otros. Además, mantiene una constante labor de difusión musical en las cuatro regiones del estado y otras zonas del país, llevando la música sinfónica a comunidades donde rara vez se escuchan este tipo de obras.

Con más de 60 presentaciones anuales, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se ha consolidado como una de las agrupaciones más destacadas del país. Su trabajo combina la interpretación de repertorios clásicos con programas didácticos y conciertos en apoyo a instituciones altruistas, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo cultural de la región.

La presentación contará con entrada libre, mediante boletos que podrán obtenerse en las instalaciones de la Secretaría de Cultura.