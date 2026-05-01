¿A DONDE IR?

Mayo se mueve con una cartelera que prácticamente no da respiro con giras internacionales y espectáculos que se van encadenando a lo largo del mes.

SAN LUIS POTOSÍ

La Arena Potosí abre el 8 de mayo con Ricardo Montaner; continúa el 16 de mayo con Banda MS y cierra el 30 de mayo con Herencia de Grandes.

En el Centro Cultural Bicentenario el 9 de mayo se presenta José José Sinfónico en homenaje a José José, interpretada por Ismael Cituk Jr..

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El Teatro de la Paz recibe Arcano Tour 2026 el 14 de mayo y a Charles Ans el 16 de mayo.

El Centro de las Artes de San Luis Potosí concentra actividad el 29 y 30 de mayo con el Festival del Vino 2026.

CIUDAD DE MÉXICO

PALACIO DE LOS DEPORTES

En el Palacio de los Deportes arranca el 1 de mayo con Lorde, sigue el 9 y 10 de mayo con Cris MJ, el 14 y 15 con J Balvin, el 16 con Caifanes, el 23 on Sebastián Yatra, el 28 Camilo Séptimo y del 29 al 31 de mayo con Mon Laferte.

En este mismo recinto también se presentan Leisure el 7, Talco el 15, Porter Robinson el 16, The Academy Is el 23 y Oliver Tree el 30.

PEPSI CENTER WTC

El Pepsi Center WTC suma a LANY el 2 de mayo, Yung Beef, Romantic Tonic Fest el 16 y Wolf Alice el 20.

AUDITORIO NACIONAL

El Auditorio Nacional presenta Despechadas el 8 de mayo, Edith Márquez el 9, Alicia Villarreal el 14, Miguel Bosé el 15 y 16 y Yuri el 20.

ESTADIO GNP SEGUROS

El Estadio GNP Seguros recibe la gira más esperada de mayo BTS el 7, 9 y 10. Posteriormente de presenta Marco Antonio Solís el 23 de mayo y a System of a Down el 27 y 28 de mayo.

MONTERREY

La Arena Monterrey programa a Laura Pausini el 7 de mayo, Megadeth el 8, Reik el 9 , J Balvin 20, Jesse & Joy el 21, Cornelio Vega el 22 , Remmy Valenzuela el 23, Il Divo el 27 y el 30 de mayo la Noche de los Grandes WWE.

El Auditorio Citibanamex recibe a Xavi el 2 de mayo y a Víctor Mendivil el 22.

El Escenario GNP Seguros Monterrey presenta a Jumbo el 1 de mayo, a Alex Ubago el 14, a Fobia el 23, a Amanda Miguel el 28 y a Julieta Venegas el 29.

El Showcenter Complex incluye a Kenny G el 2 de mayo, In Flames el 3 y el 10 de mayo a La India Yuridia.

El Estadio Walmart Park recibe a Marco Antonio Solís el 30 de mayo, y el Foro Corona Monterrey presenta a Bruses ese mismo día.

GUADALAJARA

El Auditorio Telmex abre el 1 y 2 de mayo con Pancho Barraza, continúa el 14 con Caloncho, el 15 de mayo con Remmy Valenzuela, el 17 con Leyendas Gruperas, el 22 con Christian Nodal, el 27 con Myke Towers, el 29 con Cristian Castro y el 30 con Cornelio Vega y T3R Elemento.

La Arena Guadalajara presenta a Humbe el 1 de mayo, a Laura Pausini el 5 de mayo, a Megadeth el 13 de mayo, a Grupo Frontera el 21 de mayo, a Reik el 22 de mayo y a Flans con Pandora el 23 de mayo.

El Teatro Diana recibe a Alex Ubago el 16 de mayo y a Víctor García el 29 de mayo.

La Plaza de Toros Nuevo Progreso presenta a Intocable el 23 de mayo.

QUERÉTARO

El Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez programa a Mijares el 2 de mayo, a Paulo Londra el 7, a Alex Ubago el 15, a Cazzu el 18, a El Malilla el 23 y a Sebastián Yatra el 28.

El Autódromo de Querétaro recibe a Chayanne el 9 de mayo, el Foro Arpa a Ricardo Caballero el 22 y el Teatro Metropolitano a Kurt el 29.