Acusan a escritores turcos de promover el abuso infantil

Escritores turcos, incluida la galardonada Elif Shafak, han sido acusados por aprobar temas se abuso y violencia sexual infantil después de que una página de una novela de Abdullah Sevki se compartió en las redes sociales a principios de esta semana.

El Ministro de Cultura y Turismo de Turquía anunció en Twitter que había presentado una denuncia legal en Ankara contra los autores y editores.

De acuerdo con la plataforma de noticias turca Ahval, el pasaje presentaba un relato en primera persona sobre el asalto sexual a un niño desde los ojos de un pedófilo. Ahval informó que el Colegio de Abogados de Turquía también había presentado una queja pidiendo al gobierno que prohibiera el libro y acusara a su autor y editor de "abuso infantil e incitación a actos criminales". ?evki y su editor han sido detenidos posteriormente.

Muchos en Turquía, incluidos tanto laicos como conservadores, pidieron a las autoridades que procesen y castiguen enérgicamente al autor y al editor.

Turquía ha sido testigo de un aumento severo en los casos de abuso infantil en los últimos años. El país se enfrentó esta semana a las noticias sobre Ecrin Kurnaz , de un año y medio, quien, según informes, fue violado y asesinado por un familiar.

Elif Shafak dijo que había recibido miles de mensajes abusivos en los últimos dos días, y que un fiscal le ha pedido que examine sus novelas, en particular "The Gaze", que se publicó en 1999, y "Three Daughters of Eve", de 2016.

"Cualquier cosa que tenga algún pasaje sobre el abuso sexual de niños en la literatura turca, quieren investigarlo", dijo Shafak. "Este es un enfoque muy nuevo para ellos. Y, por supuesto, la ironía es que este es un país en el que tenemos un número creciente de casos de violencia sexual contra mujeres y niños. Los tribunales turcos no están tomando medidas, las leyes no han sido modificadas. Entonces, en un país donde necesitan tomar medidas urgentes para enfrentar la violencia sexual, en vez de eso, están procesando a los escritores. Es la tragedia más grande. Se ha convertido en una caza de brujas".

En 2006, Shafak fue juzgada y absuelta por "insultos a la turcoidad" después de que los fiscales notaron que un personaje en su novela "El bastardo de Estambul" se refirió a la masacre de armenios en la Primera Guerra Mundial como genocidio. Si bien la escritora reconoce que el abuso sexual aparece en algunas de sus obras de ficción, rechazó por completo la idea de que esto podría significar que lo aprueba.

"No hacen una distinción... Si un escritor escribe sobre estos temas: la pedagofía, la violencia sexual, el acoso sexual, esas oraciones se eliminan del libro como si estuviera defendiendo el acoso sexual", dijo.

"Es todo lo contrario. Toda mi vida he luchado por los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, los derechos de las minorías, por lo que para mí este tipo de acusación es tan infundada. Y también significa que los escritores ya no pueden escribir sobre estos temas".

Según su editora en Turquía, Dogan Kitap, Shafak "siempre ha sido escritora de los derechos de las mujeres, los niños y las minorías".

"Necesitamos un fuerte movimiento de mujeres y una mayor conciencia de género", dijo. "La literatura puede tomar una parte importante en esta conversación. Pero ahora están atacando a los escritores ", concluyó Kitap.