Altos precios de los libros digitales fomentan la piratería, según experto

En su ponencia "La industria editorial hoy. Tendencias, desafíos y nuevos modelos de negocio", destacó los errores que han cometido las industrias españolas cuando se sumergieron en este mundo digital para que no se repitan en América Latina.



"No poner precios de venta al público de los contenidos digitales altos, con el fin de supuestamente no canibalizar la venta en papel", anotó a Efe el experto y explicó que la diferencia entre el precio de un libro tradicional y uno digital tiene que ser del 40 o 50 %.



En tanto, detalló que si a un lector le gusta leer en formato digital va a buscar libros electrónicos en las editoriales que conoce, pero que si estas no tienen los títulos que busca o los tienen a un precio casi tan alto que el impreso "irá a la piratería".



Asimismo, Celaya explicó que los editores latinos tienen que hacer un "cambio en el chip mental" y centrarse en lo positivo que traen estos nuevos modelos.



"El libro en papel va a vivir durante muchísimos años, pero lo que está claro, y con los datos que he traído, es que día a día, año tras año, estamos viendo que el negocio en papel o está estancado, o que poco a poco se va reduciendo y los únicos modelos de negocios que crecen son los digitales", remarcó.



Una vez que Latinoamérica se sumerja en estos nuevos modelos, según el experto español, podrá borrar muchas de las dificultades que tiene para exportar obras entre sus países y otras naciones, pues "internet no tiene fronteras".



"Va a permitir a los editores uruguayos exportar sus contenidos en formato libro electrónico o en audiolibro y llevarlos al mercados como el hispano de Estados Unidos o el mercado creciente que está habiendo en Europa Central de gente que está aprendiendo español o mercados muy amplios y muy potentes como puede ser México, Colombia, Argentina, Chile y España", defendió Celaya.



Punto en el que coincidió Pablo Pereira, gerente del departamento de promoción de exportaciones de Uruguay XXI -agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país que invitó a Celaya-, que señaló que estos nuevos formatos, además de internacionalizar las obras uruguayas, fomentan la cultura del país.



Pereira también señaló que la idea de crear esta conferencia en el Centro Cultural de España de la capital uruguaya fue para que las editoriales uruguayas avancen teniendo en cuenta las "realidades" de otros países.