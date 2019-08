Artistas piden suspender sus obras de la Trienal de Aichi

Un grupo de artistas internacionales, entre los que se encuentran varios mexicanos, publicó hoy una carta dirigida a la Trienal de Aichi, Japón, en la que demandan que se suspenda la exhibición de sus obras, después de que fue censurada una obra de artistas coreanos hace unos días.

En la carta piden que se reponga la exposición "After The Freedom of Expression", donde estaba la obra de los coreanos.

Esa área había sido cerrada el primer fin de semana de la Trienal -inaugurada el 1 de agosto-. La sección fue clausurada después de que los organizadores recibieron amenazas de un incendio si se mantenía esa exhibición.

En ella estaba una obra llamada "Statue of a Girl of Peace", obra que hace referencia a las Comfort Women, mujeres coreanas que eran usadas como prostitutas por soldados japoneses durante la II Guerra Mundial.

Es un tema que genera mucha polémica entre las dos naciones. Y tras su exposición, la Trienal recibió muchas llamadas y críticas, así como amenazas directas.

La carta fue firmada por artistas como Tania Bruguera, Mónica Mayer, Javier Téllez y el propio curador Pedro Reyes, quien es curador de arte contemporáneo internacional de la Trienal.