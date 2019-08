Audio de Frida Kahlo será comparado con voces de cerca de 15 actrices

El audio atribuida a la pintora Frida Kahlo (6 de julio de 1907 - 13 de julio de 1954) que presentó la Fonoteca Nacional, será comparado con la voz de alrededor de 15 actrices entre las que se encuentran Carmen Manzano, Evangelina Elizondo y Amparo Garrido.

"Tenemos varias voces, como la de Amparo Garrido, pero también tenemos las de otras actrices. Amparo Garrido vive, pero familiares de otras actrices que ya murieron se comunicaron para decirnos que también consideran que es su familiar. El problema es que nos han dicho que se necesitan comparar palabras parecidas con grabaciones de la época", indicó Pável Granados, director de la Fonoteca.

Granados agregó que ya han platicado con personas que tienen los programas para reconocimiento de voz, incluso de otros países como España; sin embargo, por cuestiones de agenda, aún no han podido trazar un plan de trabajo.

"Para un reconocimiento más certero es necesario tener casi cinco segundos de una vocal sostenida y así poder comparar y tener certeza pericial. Tenemos un listado de unas 15 actrices. Ahora estamos sacando fragmentos de los años 50 para poder realizar la comparación. Además estamos investigando con otros documentalistas de esa época", señaló el funcionario.

El audio con la presunta voz de Frida Kahlo fue encontrado en el archivo de Álvaro Gálvez y Fuentes, "El Bachiller", y fue presentado por Pável Granados, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; Ricardo Muñoz, director de W Radio, y Marina Gálvez, el 12 de junio pasado.

Ese día Granados comentó que sí podría ser la voz de la autora de "La columna rota", porque en el audio "El Bachiller" la presentó como Frida Kahlo.

Sin embargo, una semana después de la presentación del audio, Amparo Garrido (17 de octubre de 1929) dijo a EL UNIVERSAL que reconocía su voz: "Sí me reconozco. Para mí fue una gran sorpresa porque habían pasado tantos años que la verdad ni siquiera me acordaba", dijo la actriz de cine, radio, televisión y de doblaje que dio vida a la madre de Bambi (1969).