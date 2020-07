Baja afluencia de visitantes en museos potosinos reabiertos en la "nueva normalidad"

San Luis Potosí reabrió las puertas de cinco de sus 10 museos en la ciudad tras el cierre durante más de tres meses por la pandemia. Los museos reabrieron el 7 de julio con medidas de higiene y sanitización para prevenir contagios de Covid-19, y en horario reducido: de 11 a 15 horas; además cierran los domingos.

La asistencia, dice en entrevista el secretario de Cultura de San Luis Potosí, Armando Herrera, es baja en lo presencial, aunque en lo virtual sigue siendo muy alta. Los museos más visitados han sido el Leonora Carrington y el del Ferrocarril Jesús García Corona. "En el Carrington, en redes tenemos alrededor de 30 mil visitas, y en esta semana (de reapertura) hubo 90 visitas, son como 12 personas diarias, son poquitas".

Los otros museos abiertos son el Federico Silva Escultura Contemporánea, el de Arte Contemporáneo y el Francisco Cossío. Todos siguen los protocolos de autoridades sanitarias para seguridad de visitantes y personal que labora.

En promedio, en los museos la asistencia ha sido de 35 a 90 en estos nueve días de reapertura; al del Ferrocarril han llegado alrededor de 70 personas; al Federico Silva y al de Arte Contemporáneo han acudido 30 personas a cada uno.

"Va a ir aumentando la asistencia, estamos a la espera del Semáforo de las autoridades porque han subido los contagios y si llegáramos a estar otra vez en rojo vamos a tener que dar marcha atrás; y si bajamos en contagios vamos a amarillo y ahí abriríamos más museos".

Los museos abiertos cuentan con todas las medidas de protección y operan a 25% de su capacidad normal. Todos cuentan con tapetes sanitizantes a la entrada y gel antibacterial; se toma la temperatura a cada visitante, que durante su estancia en el museo debe hacer uso correcto del cubrebocas, lavarse las manos, no tocar objetos y mantener la sana distancia, de 1,5 m. No pueden entrar menores de 12 años ni adultos mayores de 59; y se eliminaron las visitas guiadas.

San Luis Potosí, dice el secretario, se apoyó en varios protocolos, como el de la Secretaría de Cultura Federal e hizo uno para cada museo a partir de sus espacios; el promedio determinado fue tener entre tres y cinco visitantes por sala.

"El Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, que es el que más afluencia tiene, no lo hemos abierto por su naturaleza, es un museo interactivo, y nos parece peligroso", dijo el secretario.

Las autoridades evaluarán en las siguientes dos semanas los resultados. Estos trabajos han implicado una inversión que no estaba programada "con recursos propios estamos viendo la manera de salir adelante con esta serie de gastos", concluye Armando Herrera.