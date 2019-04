Bendecirán icono de San Jorge en Santuario de Guadalupe

El artista canadiense Kirill Mazurek presentará a las familias potosinas su más reciente obra "San Jorge y el Dragón", un icono realizado bajo la antigua técnica del grabado bizantino y que será bendecido este domingo 28 de abril a la 1 de la tarde en el Santuario Basílica de Guadalupe.



Desde hace varios años, el autor ha compartido su obra de manera desinteresada con la comunidad potosina, compuesta de una serie de santos y vírgenes que son de culto universal y que, además de un sentido religioso, retratan la naturaleza humana de cada personaje, como en esta ocasión San Jorge, un soldado romano que fue martirizado por negarse a renunciar a su fe cristiana y que años después de su muerte fue canonizado por la Iglesia católica, ensalzando la leyenda de rescatar a una princesa que había sido entregada como ofrenda a un dragón que asolaba una villa en la Edad Media.



Cada 23 de abril se conmemora a este santo en varios países del mundo, que por cierto es el santo del Papa Francisco.

Para crear éstos iconos, el artista prepara todas las pinturas a base de minerales, yema de huevo y vino blanco, hojas de oro amarillo de 23.5 quilates y oro blanco, así como otros materiales que se han utilizado para la técnica del grabado desde hace cientos de años como: migaja de pan, vodka, brochas de pelo de ardilla, cerveza, pegamento hecho a base de piel de conejo, el extracto de bilis de buey, aceite de linaza; entre otros productos que le ayudan a crear sus propias tonalidades.



Realizar cada obra le lleva entre 6 u 8 meses, ya que el artista pone énfasis en cada detalle de los personajes religiosos que recrea a fin de no restar importancia y respeto hacia éstos, sin embargo, plasma su propia visión, a veces humanizándolos, otras veces modificando la representación iconográfica tradicional como en San Jorge, donde la lanza de San Jorge no mata al dragón. "El dragón me pareció un animal extraordinario, a diferencia de otras representaciones yo lo plasmé vivo".



"Empecé este nuevo icono a finales de 2018 sin saber si podría hacerlo, ya que en octubre de 2017 quedé paralizado la mitad de mi cuerpo y estuve hospitalizado, sin embargo, mi recuperación fue inmediata, los médicos no se explicaban por qué, yo creo que la fe con la que he creado todos los iconos me sirvió para recuperarme, pienso que por la concentración y la oración silenciosa que uso para hacerlos les brindan una fuerza espiritual inagotable", expresó.



Sostuvo también que su objetivo es que las personas admiren éstos iconos de manera libre y gratuita, por ello recurre al apoyo de la Iglesia Potosina, que a través del Santuario Basílica de Guadalupe bendecirá el icono dedicado a San Jorge, con la participación del Padre Gabino este domingo a las 13 horas.

Finalmente, el artista, originario de la ciudad de Québec, agradeció al Padre Darío Martín Torres Sánchez por el apoyo que le ha brindado en cada una de las exposiciones y bendiciones de sus más de 15 iconos.