Chicago exhibirá "las nubes felices" de Bob Ross

¿Quién no recuerda al pintor americano Bob Ross, el artista quien por muchos años enseñó, a través de su programa de televisión, a pintar paisajes, hacer árboles y nubes felices?

Por primera vez su obra será parte de la muestra colectiva "Nueva Era, Nueva Era: Estrategias para la supervivencia" en el DePaul Arte Museum, en Chicago, la cual posicionará a Ross no como una novedad sino como un antecesor de una nueva tendencia en el arte contemporáneo, detalló "The Art News Paper".

En total se mostrarán cuatro paisajes al óleo creados por el artista para su programa de televisión "Joy of Painting", junto con piezas de Rashid Johnson, Mai-Thu Perret, Tony Oursler, Robert Pruitt, entre otros.

La muestra además tiene el fin de exhibir el trabajo en los últimos 15 años de artistas contemporáneos que se apropian, critican o abrazan la estética del arte de la "Nueva era" desde la perspectiva del siglo XXI.

"Deje de lado los prejuicios de Bob Ross y piense en él como un verdadero artista", comentó la directora y curadora del museo, Julie Rodrigues Widholm, quien comparó la reputación del pintor con la de Frida Kahlo.

"Me ha interesado su ubicuidad cultural pero a la distancia del mundo del arte". La provocación curatorial de Rodrigues Widholm apunta a los museos de arte y al mercado para enfrentar los prejuicios del gusto, la clase y la práctica de la terapia del arte. "Es lo que podría considerar expandir el canon", añadió Julie Rodrigues.

La directora comentó que fue una tarea complicada conseguir las piezas de Bob Ross. El recinto se contactó con la compañía del artista estadounidense, quienes mantienen alrededor de 50 pinturas originales del artista. Un portavoz confirmó que por primera vez las piezas de Ross se exhibirán en un recinto. "Por supuesto, el objetivo principal de Ross era hacer que la gente pintara sus propios cuadros; fue un gran maestro", recordó Strohl.

Su talento pedagógico, sin embargo, significa que la autenticidad es un tema difícil para las pinturas de Ross, dado que literalmente enseñó a millones de espectadores a pintar exactamente como él, pincelada a pincelada. Incluso hay instructores certificados de Bob Ross que pueden replicar sus técnicas de firma.

En su vida, Ross vendió muchas obras a turistas en Alaska, donde vivía, dio muchos regalos y los donó a organizaciones benéficas de televisión. Podría terminar una pintura al óleo en menos de 30 minutos, a menudo pintando la escena exacta al menos tres veces para las grabaciones de TV.

Rodrigues Widholm detalló que la muestra se enfocará en el "valor cultural, intelectual y estético" de la obra de Ross, como el veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que pintó "pequeñas nubes felices" y ofreció consejos inspiradores en el aire mientras trabajaba. "Ross representa un cambio en el arte de la posguerra, lejos del sufrimiento, de la ironía y el academicismo, hacia el optimismo la fantasía", finalizó.