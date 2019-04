Christie's subastará unos dibujos de Picasso valorados en hasta 6 millones

La casa Christie's sacará a subasta unos dibujos del pintor español Pablo Picasso pertenecientes a la colección de Norman y Grete Granz valorados entre cuatro y seis millones de dólares, tal y como anunció la firma este jueves en un comunicado.



"A Close Friendship: Picasso From The Collection of Norman and Grete Granz" (Una amistad cercana: Picasso de la colección de Norman y Grete Granz) incluye estos bocetos de Picasso, con "Baigneuses et Crabe" (Mujeres bañándose con un cangrejo), de 1938 y estimado entre 1,2 y 1,8 millones de dólares, como joya de la corona de dicha subasta.



Hacia 1968, Granz y Picasso habían desarrollado una amistad que duró hasta 1973, fecha de la muerte del pintor, e incluso motivó que el empresario discográfico -responsable de, entre otros, las grabaciones de Louis Armstrong o Ella Fitzgerald- nombrara su última compañía "Pablo" en su honor.



Otros dibujos incluidos en la colección son retratos femeninos como "Buste de femme couchée", "Femme nue couchée", o el retrato de Jacqueline Roque, la segunda mujer de Picasso, en "Tête de femme".



La responsable de estas ventas, Allegra Bettini, afirmó citada en el comunicado que estas obras "representan un rico grupo de trabajos en papel del artista, de un periodo de su carrera desde las Bañistas de 1938 al seductor busto femenino de 1969".



"Hay un Picasso para todo el mundo, desde los dibujos más juguetones hasta los ejemplos más significativos de su delineado", aseguró Bettini.



La mayoría de las obras en la colección fueron adquiridas directamente al artista por el magnate discográfico y muchas de ellas incluyen la dedicatoria dirigida a él, "A mi amigo Norman".



El empresario Norman Granz fundó cinco sellos discográficos a lo largo de su carrera y trabajó con figuras como Count Basie, Billie Holiday, Dizzy Gillespie y Charlie Parker, entre otros.