Círculo de Diálogo LIA-H1

Irma Hermoso "Luna" llevará a cabo un Círculo de Diálogo como parte de la activación de la pieza "LIA-H1 Poner el cuerpo en perspectiva de género", en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, este 1 de abril a las 18:00 horas.

El círculo de diálogo se plantea como un espacio de encuentro, escucha y participación activa, donde el público no solo asiste, sino que puede compartir experiencias y reflexionar sobre el cuerpo en las artes desde una perspectiva de género.

A través de preguntas detonadoras, el ejercicio busca propiciar conversaciones que conecten lo personal con lo colectivo, en un entorno que privilegia la escucha y la construcción conjunta del sentido.

Esta dinámica tiene su origen en el Laboratorio de Investigación sobre Actoralidad y Perspectiva de Género (LIA), un proceso impulsado por Hermoso Luna durante casi dos años. Más que un taller, el laboratorio funcionó como un dispositivo de investigación situada que reunió a creadoras y creadores para cuestionar cómo se ha aprendido a "poner el cuerpo" en la escena y de qué manera estas prácticas están atravesadas por estructuras patriarcales. A partir de encuentros semanales, las y los participantes compartieron experiencias, ejercicios pedagógicos y reflexiones que permitieron identificar problemáticas comunes más allá de lo individual.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Uno de los ejes del laboratorio fue entender que los derechos humanos no son conceptos estáticos, sino procesos en constante transformación que se construyen desde la experiencia cotidiana. En ese sentido, el LIA buscó generar un espacio donde las vivencias personales pudieran leerse también como parte de una realidad estructural, abriendo preguntas sobre la violencia de género, la formación artística y las condiciones de trabajo en el ámbito cultural.