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Cultura

Concierto Dolor y esperanza en el Museo Federico Silva

Por Estrella Govea

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
A
Concierto Dolor y esperanza en el Museo Federico Silva

El concierto Dolor y esperanza se presentará hoy miércoles 1 de abril a las 19:00 horas en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, como parte del ciclo Arte que suena: diálogos entre Música y Patrimonio; estará a cargo de la Camerata de San Luis.

El programa propone un recorrido por dos obras del barroco italiano que abordan el sufrimiento y la redención desde la música sacra.

La selección establece un diálogo entre las piezas y el espacio museístico, en el que la interpretación musical se une con el contexto patrimonial.

La obra Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi forma arte del programa, esta composición retoma el texto medieval sobre el dolor de la Virgen María y lo traduce en una estructura musical que alterna arias y duetos, con contrastes entre pasajes íntimos y momentos de mayor intensidad.

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El programa incluye también la Sinfonía al Santo Sepulcro de Antonio Vivaldi, una pieza instrumental vinculada a las celebraciones de Semana Santa en Venecia. La obra presenta una construcción sobria que remite al silencio y la contemplación asociados al sepulcro.

Participan como solistas las sopranos Salma Berenice Rodríguez y Albina Goryachikh, quienes interpretarán las partes vocales del programa. Su intervención se integra al trabajo de la Camerata de San Luis en una propuesta que reúne música, espacio y repertorio dentro de la agenda cultural de la ciudad.

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