Ya se encuentran disponibles las convocatorias de Semana Santa y Pascua 2026, entre ellas el 4º Concurso de Altar de Dolores, dirigido a habitantes de la capital potosina. Se convoca a la elaboración de altares tradicionales como parte de las expresiones culturales asociadas a la Semana Santa.

El concurso está abierto a vecinas y vecinos que deseen inscribirse de manera individual o en grupo, con el fin de promover el trabajo entre familias y comunidades. Los altares deberán instalarse en domicilios particulares dentro del municipio y mantenerse listos para la visita del jurado en las fechas establecidas.

Las bases indican que las y los participantes deberán utilizar elementos propios de la tradición del Altar de Dolores. Entre ellos se consideran imágenes de la Virgen de los Dolores y de Jesús crucificado, velas, candelabros, naranjas agrias con banderillas de papel, esferas de vidrio, vitroleros con aguas de sabor,

El jurado evaluará aspectos como creatividad, diseño y uso de materiales tradicionales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el miércoles 25 de marzo de 2026 y deberán realizarse en las casas de cultura de los barrios de San Miguelito, San Sebastián y Tlaxcala. Para el registro se solicitará identificación oficial de la o el representante, documentación adicional en caso de menores de edad y la autorización para el uso de imágenes de los altares con fines de difusión.

La visita del jurado se llevará a cabo el viernes 27 y sábado 28 de marzo, a partir de las 9:00 horas.

Los resultados se publicarán el viernes 3 de abril y la premiación se realizará el sábado 4 de abril a las 18:00 horas en la explanada del Museo Nacional de la Máscara, como parte del programa de la Quema del Concurso

de Judas.

El certamen otorgará premios económicos a los tres primeros lugares.

Los resultados se darán a conocer el viernes 3 de abril de 2026 y la convocatoria completa puede consultarse a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.