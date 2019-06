Danza Capital reúne etapas históricas

Ciudad de México. - En los encuentros dancísticos es importante retomar los diferentes momentos de este arte en México, porque desafortunadamente no tenemos memoria y nos olvidamos de sus diferentes etapas, afirmó la coreógrafa Cecilia Lugo.

A propósito de la presentación de la compañía Danza Capital en la temporada De todo como en botica, la directora de este grupo comentó su agrado de trabajar diferentes épocas de la danza en el país.

Para el espectáculo Antología Coreográfica que ofrecieron en el Centro Cultural Los Talleres, Lugo seleccionó tres piezas que fueron estrenadas en diferentes años, "obras que no recuerda o que no ha visto el público y que es justo que la volvamos a montar en este tipo de

encuentros dancísticos".

La primera obra fue Fugitivo, de 2018, la cual presenta un dueto amoroso, un adiós, un encontrarse y un perderse, situaciones y sentimientos de pasión transmitidos a través de la danza contemporánea por la pareja formada por los bailarines y creadores de la pieza Etzalli García y Xanath Jaimes.

La segunda pieza lleva el nombre de Y amanecerá, que Arturo Garrido Puga dio a conocer en 1981 y la cual forma parte del repertorio Memoria de los ochenta, presentada a finales del año pasado. Esta es obra dancística de protesta en la que participan todos los bailarines de la compañía al ritmo de la pieza musical Another brick in the wall (Otro ladrillo en la pared), del grupo Pink Floyd, que por la forma de ejecutarla el público ovacionó.

Para finalizar, los espectadores pudieron disfrutar de Prólogos de los vientos, una pieza que la misma Cecilia Lugo hizo en 1993 y trata de una danza íntima y existencial.

La coreógrafa, bailarina y directora nacida en Tampico, Tamaulipas, consideró que cada pieza es diferente, con lenguajes y estilos distintos que, en conjunto, reflejan momentos de la danza en México.