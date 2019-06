Descubren misterioso sarcófago de plomo de la época romana

Un grupo de arqueólogos halló en el centro histórico de Granada, España, un sarcófago de plomo sellado, de la época romana, datado entre los siglos III-IV d.C.

El objeto, que fue descubierto a más de dos metros de profundidad durante unas excavaciones de seguridad, tiene forma trapezoidal, más ancha en un extremo que otro, y uno de casi dos metros de largo, detalló Granada Hoy.

El sarcófago, de más de 300 kilos, ya fue trasladado al Museo Arqueológico de Granada, donde se inspeccionará más detalladamente y se abrirá para ver qué hay en su interior. No obstante, el misterio no será resuelto hasta dentro de unos días.

El equipo de antropólogos, encabezado por su director, Ángel Rodríguez Aguilera no cree que vaya a "encontrar un tesoro", aunque sí "datos arqueológicos muy interesantes" sobre los rituales de los habitantes de la época romana.

La rareza del sarcófago podría indicar que contiene un ajuar relevante para su estudio, aunque tampoco se descarta que los investigadores encuentren un cadáver momificado.

Este descubrimiento se suma a los aparecidos durante las excavaciones en Los Mondragones, donde en una primera fase se encontró el mayor molino de aceite de época romana del Sur de España y, posteriormente en una segunda fase, unas termas construidas entre los siglos III y IV d. C. y que fueron utilizadas hasta el siglo VII.

En principio, y a falta de nuevos sondeos en la zona, se ha confirmado la existencia de una calle central en la villa romana de Los Mondragones de 3.5 metros de anchura, que por sus dimensiones debía ser propiedad de una de las grandes familias romanas.