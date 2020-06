Destina Secretaría de Cultura 320 millones para apoyar a artistas

La secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, anunció este martes que destinará 320 millones de pesos "para apoyar a los creadores y artistas de todo el país, los cuales se repartirán en 10 millones de pesos por cada entidad federativa. Además, indicó que en "los siguientes días" se dará a conocer "una guía orientativa", coordinada con la Secretaría de Salud, "para comenzar a planear la reapertura del sector cultural en todo el país".

La funcionaria sostuvo hoy una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en donde informó: "Hicimos un enorme esfuerzo interno en la Secretaría para poder consolidar este compromiso que tenemos con los estados de darles un subsidio básico, piso, para atender esta emergencia, este subsidio se llama Aiep y es un plan de trabajo que sus titulares de cultura nos han presentado, pero queremos que tenga la sensibilidad de reconocer la emergencia".

Frausto aseguró que el sector cultural, por su naturaleza, congrega públicos, artistas y gente en los espacios públicos, por lo que, ante la pandemia, es "muy vulnerable". "Quiero poner esto a su consideración porque, así como somos afectados, también somos un área que ha contribuido mucho en estos momentos porque el ánimo, la tranquilidad de quedarse en casa ha sido acompañada por el arte, la literatura, por todo lo que representa la cultura. Los artistas de cada uno de sus estados han sido absolutamente solidarios con este tema", dijo.

La secretaria añadió que la crisis económica no es exclusiva de un lugar, por ello, a través de los titulares de cultura estatales, ideó una plataforma en la que todos los estados han participado que se llama Contigo en la distancia. Sin embargo, dijo, "hay muchas áreas, muchos sectores del campo cultural que no tienen acceso a internet o que viven, sobre todo, en la informalidad".

"Nuestro sector es profundamente informal porque el arte no se hace desde el Estado, sino desde los propios creadores. Entonces hicimos un enorme esfuerzo interno en la Secretaría para poder consolidar este compromiso que tenemos con los estados de darles un subsidio básico, piso, para poder atender esta emergencia, este subsidio se llama Aiep, es un plan de trabajo que sus titulares de cultura nos han presentado, pero queremos que tenga la sensibilidad de reconocer la emergencia", apuntó.

Frausto indicó que entre el 5 y el 12 de se depositarán 10 millones de pesos en la cuenta de cada uno de los estados para que así se pueda atender la emergencia y solicitó a los gobernadores que los trámites en las áreas estatales haya facilidades para que los titulares de cultura "cuenten con celeridad con este recurso".

Finalmente, aseguró que, de la mano de la Secretaría de Salud, están por publicar una guía de regreso a los espacios culturales. "No seremos el sector que provoque de nuevo una crisis, seremos muy respetuosos", dijo.

Asimismo, insistió: "Les pediría comprensión con estas venas de nuestro país que son los creadores, hablo desde los que se presentan en un teatro hasta los creadores tradicionales, los artesanos que están viviendo una situación crítica. Ponemos 320 millones de la federación para atender este tema".

Más tarde, en su cuenta de Twitter, insistió en que se debe reconocer la importancia fundamental de la cultura durante esta pandemia. "Las expresiones artísticas nos han ayudado a sobrellevar el confinamiento. Al mismo tiempo el sector cultural ha sido uno de los más afectados", escribió.