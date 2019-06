Diego Rivera en voz de Frida Khalo, un retrato de amor y de humor (AUDIO)

"Un poema no desprovisto de amor, un acto de amor por Diego Rivera escrito en forma de poema y con cierto sentido de humor, muy de ella", dijo Aridjis a Efe sobre el audio inédito de la pintora dado a conocer el miércoles por la Fonoteca.



Resuelto el enigma de su voz, en este audio grabado en 1953 o 1954, Frida lee parte del texto que escribió en el libro-catálogo de la exposición "Diego Rivera, 50 años de labor artística" de 1949, en el Palacio de las Bellas Artes de Ciudad de México."Advierto que este retrato de Diego lo pintaré con colores que no conozco: las palabras, y por esto, será pobre", escribió la pintora mexicana más icónica de México en el siglo XX, aunque esta parte del documento no está en el audio divulgado."Estamos acostumbrados a ver a Frida en sus obras y ahora podemos percibir su personalidad a través de su voz", señaló Aridjis, quien celebró que ahora se tenga un registro sonoro de una artista de la que ya se tiene gran registro iconográfico.Frida, quien estuvo dos veces casada con Rivera, uno de los tres grandes muralistas del siglo XX en México, habla de él y de "sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos -casi fuera de las órbitas- por párpados hinchados y protuberantes, como de batracio".Diego (1886-1957) y Frida (1907-1954) fueron una de las parejas más famosos de la primera mitad del siglo XX en México, asociados siempre con la imagen de los mexicano y conocidos por su relación de amor y por las infidelidades del muralista.El de ellos "fue siempre un amor muy extraño porque eran temperamentos muy diferentes, uno era de carácter violento, iracundo y ella era un personaje de sufrimiento. ¿Sabe qué dijo el padre de Frida cuando se casaron? Es la boda de una ballena con una paloma", pregunta y responde.La voz de Frida era desconocida e inédita para la inmensa mayoría de los mexicanos, aunque ahora al conocerse su registro se ha abierto un debate en redes sociales.La mayoría celebra en tono dulce, elegante y culto de su lectura mientras que para otros, se puede leer en Twitter, resulta un poco extraña porque la imaginaban más áspera, tosca, más cerca de Chavela Vargas."Con su cabeza asiática, de la que nace un cabello oscuro tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste", retrata Frida a Diego en este audio inédito.La pintora habla de la mirada de Diego, resalta su amplio campo visual como el de un "pintor de espacios y mutitudes", y profundiza con humor en sus rasgos.. "su boca búdica (de buda), de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna, flor de su imagen".A Frida, según sus palabras, el ver desnudo a Rivera le hacía pensar "inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás" y celebraba sus "manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero"."Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente", decía.Después de la pausa del locutor en al audio, Frida concluye que la figura de Diego Rivera "es la de un monstruo entrañable" al cual la abuela, Antigua ocultadora... la mujer entre todas ellas, YO, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido.Precisamente la voz del locutor una las evidencias que tiene la Fonoteca para afirmar que la voz de Kahlo está en la grabación porque asegura que quien acaba de hablar es la creadora mexicana.Se hicieron estudios a la voz y se ha descartado que sea la de una locutora profesional por las pausas de respiración que tomaría la protagonista y a que en varias ocasiones se observa una tendencia al ceceo, dijo el director de la Fonoteca, Pável Granados."Esta intervención no está grabada en un estudio, sino en el exterior, con un grabador portátil", confirmó.El registro con la voz de la pintora habría sido conseguido en enero pasado en el estado de Tlaxcala, donde un locutor de radio aseguraba contar con una grabación de Diego Rivera cantando.