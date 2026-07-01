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La presentación del libro El linaje de los Arias de Santa María del Río formó parte de los Lunes son de Palique de la Casa Museo Manuel José Othón, donde el autor J. Carlos González Cayetano compartió el proceso de su investigación.

El estudio es dedicado a reconstruir la historia de una de las familias con mayor influencia en el desarrollo económico y político de Santa María del Río durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX. La obra hace un recorrido por los personajes, el patrimonio y las relaciones de poder que marcaron la historia del municipio.

Durante el encuentro, González Cayetano explicó que el proyecto surgió tras su jubilación como docente y tomó forma a partir de una revisión de documentos históricos y del trabajo previo del cronista José de Jesús Jiménez Flores. El autor relató que uno de los principales retos consistió en reconstruir el árbol genealógico de la familia Arias para ordenar los acontecimientos y distinguir el papel de cada integrante dentro de distintas generaciones. Señaló que la investigación priorizó fuentes documentales y una organización cronológica para ofrecer un estudio histórico sustentado.

El libro toma la historia de la familia Arias como un ejemplo de la relación entre el capital, la actividad rural y el poder político durante el Porfiriato. A través de ese linaje, la investigación examina la evolución social y económica de Santa María del Río, así como la influencia de sus haciendas, la administración de recursos y los vínculos familiares que dieron forma al desarrollo de la región. La publicación también rescata personajes y episodios que permanecían dispersos en distintas fuentes históricas.

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Como parte del palique, el escritor Miguel Ángel Casillas destacó el trabajo genealógico realizado por González Cayetano y señaló que este tipo de estudios permite comprender las relaciones familiares que influyeron en la organización social de una comunidad. También subrayó que la obra abre nuevas líneas de investigación sobre Santa María del Río, entre ellas el manejo del agua, la infraestructura y la historia regional, además de reconocer el esfuerzo editorial que permitió concretar la publicación.

En la presentación se resaltó el valor documental del libro, ya que recupera información procedente de archivos, juicios sucesorios, testimonios y registros históricos para reconstruir una etapa afect