"El Perfume": 10 datos desconocidos de la novela de Patrick Süskind

"El Perfume" es una novela que la mayoría ha leído. En algún momento, ya sea en secundaria o preparatoria. Patrick Süskind, autor de esta obra mundialmente conocida, nació el 26 de marzo de 1949. Su madre era entrenadora deportiva y su padre, fue el escritor y periodista Wilhelm Emanuel Süskind. Su hermano mayor, Martin, también es periodista.

Con el apoyo de su familia se mudó a París, donde escribió relatos de guiones que no fueron llevados al cine; su frustración lo orilló a dedicarse, desde entonces, a la literatura.

Después de escribir el guion de "El Contrabajo", llegó su obra cumbre: "Das Parfum, Die Geschichte eines Mörders" ("El Perfume, la historia de un asesino").

A partir de entonces, su nombre se esparció como pólvora en toda Europa, y con el tiempo, por el mundo entero.

Hoy que Patrick Süskind cumple 70 años de edad, en "De10.mx" de EL UNIVERSAL decidimos enlistar algunas de las curiosidades que envuelven al autor, así como a su obra más famosa:

1. "El Perfume" encumbró a Patrick Süskind de la noche a la mañana. Previamente solo había escrito la obra de teatro "El Contrabajo", pero su primera novela lo convirtió en el escritor europeo del momento.

2. La novela fue publicada en alemán en 1985 y fue traducida a más de 40 idiomas.

3. En cinco meses vendió más de 100 mil ejemplares tan sólo en Alemania. Al día de hoy ha vendido más de 153 millones.

4. Aunque sabía que podría ser un problema, el autor se empeñó en presentar a París como una ciudad de contrastes, alejada del glamour, que podía ser conocida por los olores de su gente, donde el perfume es solamente una máscara.

5. La mayoría de las ediciones, muestra en la portada un detalle de la pintura "Júpiter y Antíope" de Antoine Watteau. La axila desnuda de Antíope simboliza la seducción por medio del olor corporal.

6. "El Perfume" tuvo una adaptación al cine en 2006, con Ben Whishaw como protagonista y dirigida por Tom Tykwer, pero Süskind no asistió al estreno.

7. La historia ya fue adaptada también para televisión, con el formato de una serie. Pero aquí el protagonista es un detective especializado en psicología forense, que investiga varios asesinatos ocurridos en un internado, donde las víctimas son niños que el asesino utiliza para robar su esencia.

8. Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, decía que "El Perfume" era uno de sus libros favoritos. La letra de la canción "Scentless Apprentice" (aprendiz sin olor) está inspirada en la novela.

9. Patrick Süskind no da entrevistas y se sabe muy poco de su vida. Afirma que no busca reconocimiento, que escribe para él. Constantemente es comparado con el protagonista "Jean-Baptiste Grenouille", pues ambos se sienten incómodos en contacto con la gente.

10. Süskind ha señalado que el mensaje de "El Perfume" es la necesidad de los seres humanos de buscar identidad personal, encontrar aquello que nos conducirá a llenar nuestras vidas y sentirnos plenos.

Con información de "Hipertextual", "El Biblionauta" y "Busca Biografías".