Elaine Vilar Madruga presentó su novela La Piel Hembra en el XIX Festival Internacional Letras en San Luis, en la librería Gandhi del Centro Histórico. En el encuentro se abordó la relación entre el cuerpo, la memoria familiar, las maternidades y las distintas formas de violencia que atraviesan las historias de las mujeres.

La novela y su universo literario

La obra crea un universo literario donde los mitos, la historia y la fantasía se entrelazan para narrar la vida de un pueblo y las experiencias de quienes buscan sobrevivir a sus conflictos. La novela comienza con la llamada noche áurea, un acontecimiento extraordinario en un pueblo perdido entre montañas, donde las mujeres desaparecen y regresan cubiertas de polvo de oro, convencidas de llevar al Mesías en el vientre.

A partir de este suceso, Vilar Madruga desarrolla una genealogía de amores, maternidades y rencores, con personajes como Laputa, un loco sabio al que nadie escucha; un cura sin fe; una madre aferrada a sus certezas; una muerte desorientada y la llegada de un general cruel que anuncia la guerra.

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Durante la presentación, la autora explicó que su intención fue contar la historia de un pueblo y no limitarse a una familia. Construyó un universo en el que conviven distintas generaciones, personajes y formas de entender la vida y la muerte. El fuego aparece como un elemento central, con doble condición: puede destruir, pero también representa una posibilidad de redención. La muerte adquiere distintas formas, mientras que la memoria de los huesos funciona como vía para hablar de la violencia histórica y las historias sin resolver.

El cuerpo y la memoria en la narrativa

En entrevista, Vilar Madruga destacó la importancia del cuerpo en la construcción de sus personajes. Desde el inicio, piensa en las corporalidades, las fuerzas que las oprimen y las relaciones de poder que determinan sus posibilidades. Le interesa explorar los cuerpos femeninos, sus transformaciones y los umbrales que atraviesan, como el envejecimiento, cambios hormonales y experiencias maternas.

Para la autora, estas experiencias permiten mirar el mundo desde perspectivas poco presentes en la literatura. Considera que la escritura femenina ha abierto espacio para narrar maternidades desde ángulos diversos, alejados de representaciones únicas o idealizadas. En sus historias, el cuerpo es un espacio donde se inscriben tensiones sociales, violencias y posibilidades de resistencia.

Esta mirada también alcanza a la familia, punto de partida de su trabajo literario. Durante la presentación recordó a mujeres de su genealogía cuyas historias quedaron al margen de relatos familiares, como una tía que destruyó sus novelas antes de morir y otra que migró a Rusia para estudiar traducción. Recupera estas experiencias para revisar lo contado y lo silenciado durante generaciones.

En entrevista, explicó que escribir sobre su familia es cuestionar relatos que privilegian la moral sobre la verdad. Busca que esas historias funcionen como espejo para otras familias, pues el hogar no siempre es espacio de protección, sino también de conflictos, miedos y contradicciones. Esta dualidad permite explorar lazos familiares sin idealizarlos y reconocer que lo que debería ofrecer seguridad puede ser fuente de dolor.

Mujeres que buscan y resisten

Una conexión significativa entre La Piel Hembra y realidades latinoamericanas aparece en las "huesudas", un personaje colectivo de mujeres que buscan restos humanos para devolverlos a sus seres queridos. Vilar Madruga pensó en madres buscadoras mexicanas, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y mujeres que buscaron a hijos y nietos desaparecidos durante dictaduras.

La autora relaciona esa búsqueda con la necesidad de recuperar cuerpos y la exigencia de reparación frente a una historia de opresión y silencio. "Buscar el cuerpo es también buscar la reparación", explicó sobre mujeres que no abandonaron la búsqueda pese a la ausencia de respuestas. Así, las "huesudas" incorporan una memoria colectiva que trasciende el espacio ficticio y dialoga con experiencias de distintos países.

Al hablar de El Cielo de la Selva, otra novela suya, se refirió a mujeres que deben abandonar sus espacios por violencia y enfrentar hostilidad para protegerse. Sobre narrar estas experiencias sin reducirlas al sufrimiento, señaló que le interesa la transformación del dolor y formas de resistencia.

Para la escritora, el dolor no es estático ni debe abordarse con morbo; puede generar redes de apoyo, procesos de búsqueda y nuevas esperanzas. En sus novelas, las protagonistas no quedan atrapadas en el sufrimiento, sino que encuentran maneras de continuar, resistir y modificar sus condiciones. La resistencia puede ser contundente o persistente en la búsqueda cotidiana.

Influencia musical y oralidad en la escritura

Durante el encuentro, Vilar Madruga compartió la relación entre su formación musical y su escritura. Estudió guitarra clásica once años y se acercó a la ópera, lo que influyó en su atención al ritmo y sonoridad de las palabras. Acostumbra leer sus textos en voz alta, incluso con música, para reconocer cadencia y posibilidades del lenguaje.

La oralidad y tradiciones musicales cubanas forman parte de esta búsqueda. En La Piel Hembra, recurre a un lenguaje que combina voces, asociaciones y sentidos, con musicalidad que acompaña la construcción de personajes y el carácter mítico.

La autora planteó que la literatura no debe ofrecer respuestas definitivas ni consuelo frente a experiencias difíciles. Su interés es abrir preguntas sobre recuerdos, vínculos familiares, violencia y formas de seguir adelante. En La Piel Hembra, esas preguntas toman forma en un pueblo marcado por la guerra y mujeres cuyas historias, cuerpos y búsquedas integran una memoria colectiva.