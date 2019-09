Hay muchos modos de experimentar esta vida humana dependiendo del tipo de percepción que tomemos. Entre los más comunes están: el modo violento que busca que todo cambie a partir de la hostilidad y el sufrimiento; el insensato que interpreta lo que sucede como si no fuera interdependiente; el modo desesperanza que observa cada vez más negativos los días; el modo ignorante que no le interesa transformar el sufrimiento en plenitud; el hacer que se la pasa insatisfecho queriendo controlar lo incontrolable; y el modo elegante del cual abundaré en las siguientes líneas.

En el modo elegante de vida se reconoce como la básico para vivir sin sufrimiento el dejar de resistirte a aquello que se experimenta, es decir, ver la verdadera realidad de las cosas más allá de los venenos mentales (apego, aversión, ignorancia). Es términos simples, es aceptar la vida como es y no como ´debería´ de ser de acuerdo a los caprichos egoicos. Si mantenemos en nuestra mente el hábito de filtrar todo en función del ´yo´, ´mí´ y ´mío´ daremos paso a preguntas necias como ¿por qué a mí? ¿por qué a mi familia? ¿por qué de esta manera? ¿no tenía que haber pasado así? ¿quién me está castigando? Además de resistirnos, es una lucha innecesaria ya que sin importar que se respondan o no esas preguntas, eso no cambiará la realidad que estamos viviendo y estaremos pensando, caminando y comiendo de forma torpe.

Vivir elegantemente es fluir con la vida, el practicar el wu-wei taoísta, que te recuerda el transitar por la vida sin apegarte a ella. Este fluir consciente no significa que dejes de hacer lo necesario para cambiar una situación que lo amerita, sino que te invita a dejar de pelear y así actuar con calma y serenidad. Mientras que la resistencia te lleva a la frustración, a la ira y desesperación; el fluir consciente te trae energía, aceptación y voluntad. El wu wei te invita a vivir una vida con elegancia, sin gastar tu atención y energía en aquellos asuntos que no puedes resolver o en

querer forzar situaciones a tu

conveniencia egoica.