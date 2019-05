Encarna Díaz Velasco plasma rasgos de la cultura maya en exposición

Ciudad de México.- La artista visual española Encarna Díaz Velasco inaugurará su exposición Origen, símbolo, matiz: La antítesis del muro, este viernes 3 de mayo a las 19:30 horas en la Fundación Sebastián, con lo que promete una gran experiencia sensorial, a partir del uso que ella hace de la antiquísima y hoy poco usada encáustica.

"El tema es interesante por la manera en que he realizado cada obra. La encáustica no es una técnica común en las galerías. El público conoce de métodos y materiales usados en pintura, pero no éste. Además, los asistentes pueden preguntarme sobre mi trabajo, sobre las obras y todo lo que hay alrededor, y yo, con gusto charlaré con quien lo desee", dijo.

TÉCNICA

Durante una entrevista con Notimex, la también doctora en Historia del Arte explicó que se trata de una técnica de pintura que usa cera como amalgama de los pigmentos, con lo que se producen efectos sumamente cubrientes. Incluso Marco Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano que vivió entre los años 70 y 25 antes de la Era Cristiana, lo llegó a documentar.

"Cada obra consiste en una mezcla de pigmentos con cera que se somete al fuego. Se van fusionando las capas y se logra un resultado que el público debe conocer. También me parece una buena oportunidad para que México sepa que algunas piezas están elaboradas en relación con el ´Popol Vuh´, el libro sagrado de la Cultura Maya que tanto admiro". Hace dos mil años se encontraron retratos en Pompeya, obras realizadas en encáustica, recordó la entrevistada, quien recapituló al decir que el "origen" de este trabajo radica en una muestra itinerante que realizó en el Museo de Arte Contemporáneo de Mérida, bajo el nombre de Genealogías geométricas.

CUADROS

Ahora, parte de esa obra será mostrada en la Fundación Sebastián. El "símbolo y el matiz" hacen referencia a la manera de cómo dibuja y construye la obra. Y la "antítesis del muro" se ubica en la salida de su ciudad natal, Asturias, en Oviedo, España, para llegar a México con plena libertad, anotó.

De todo ello resultó la exposición que está a punto de inaugurar, un mestizaje libre que rompe muros, y no mira diferencias raciales; si las culturas se intercambian y se mestizan, no tiene por qué haber muros. "En esta muestra uno piezas de Genealogías geométricas con otras que hice en España".

Esta nueva obra es en encáustica, y se presentará en Origen, símbolo, matiz: La antítesis del muro, que reúne instalación, pintura, fotografía y posiblemente esculturas.