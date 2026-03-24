ENCUENTRO DE TEATRO PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES
Se realiza del 24 al 27 de marzo de 2026 en el Centro de las Artes (CEART)
El 1er Encuentro de Teatro para Adultos y Adultos Mayores se realiza del 24 al 27 de marzo de 2026 en el Centro de las Artes (CEART).
En el evento participan grupos escénicos integrados por personas adultas y adultas mayores, con un programa que une formación, reflexión y presentación de trabajos teatrales. La iniciativa plantea un espacio de trabajo y exhibición para este sector, con la participación del Taller de puesta en escena 50 y más del CEART San Luis como grupo anfitrión.
Se suman el Grupo de teatro de adulto y adulto mayor del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), el Taller de pensionados y jubilados del Departamento de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el grupo Quinto Piso de Durango. El programa inicia este 24 de marzo a las 10:00 horas con la inauguración, seguida de una activación física a las 11:00 y una charla introductoria a las 11:30 en la Caja Negra del Área de Danza.
Estas actividades abren el encuentro con un enfoque en el cuerpo y la práctica escénica. Para mañana 25 de marzo, las actividades comienzan a las 9:30 horas con una activación física impartida por Fernando Mota en la Sala 2 del Área de Teatro. A las 10:00 se presenta la conferencia "Movimiento Consciente", a cargo de Martha Amelia Aguilar y Arely Delgado en la Caja Negra, y a las 17:30 se realiza una clase magistral con Iliana Anaís y Tadzio Neumann en la Sala 3.
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El 26 de marzo a las 17:30 se llevarán a cabo presentaciones escénicas con el grupo Quinto Piso y el Grupo de teatro de adulto y adulto mayor del IPBA. El encuentro concluye el 27 de marzo a las 11:00 con funciones del Taller de pensionados y jubilados de la UASLP y del Taller de puesta en escena 50 y más del CEART San Luis, en la Caja Negra del Área de Danza.
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