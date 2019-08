Europa observa con reserva acusaciones contra Plácido

Milán.- Aunque dos compañías de ópera estadounidenses cancelaron de inmediato presentaciones del tenor Plácido Domingo tras acusaciones de acoso sexual en su contra, las óperas de Europa han asumido posturas que van de expresar su apoyo a esperar a ver cómo evoluciona el caso.

La Orquesta de Filadelfia y la Ópera de San Francisco anunciaron inmediatamente que cancelarían sus próximas presentaciones con el astro, mientras que la Ópera de Los Ángeles (conocida en inglés como LA Opera) inició una investigación tras un informe de The Associated Press en el que numerosas mujeres acusaron al ícono de la ópera de acoso sexual y un comportamiento inapropiado que se prolongó por décadas.

En Europa no hubo cancelaciones inmediatas para Domingo, de 78 años, e incluso hubo palabras de apoyo. Autoridades de la ópera señalaron que no se habían presentado cargos penales contra el tenor y que tampoco se había iniciado una investigación judicial formal que diera argumentos legales para cancelar cualquier obligación contractual.

CONCIERTOS

Diecinueve de las 24 fechas del cantante hasta noviembre de 2020 son en escenarios europeos, de acuerdo con su sitio de internet. Sus presentaciones previstas para Salzburgo, Milán, Londres, Zúrich, Colonia, Hamburgo y Ginebra siguen en pie, pero algunos teatros dijeron que seguirán la investigación de Los Ángeles, donde Domingo ha sido director general desde 2003 y previamente fue director artístico. Otros teatros declinaron hacer declaraciones de momento debido a las vacaciones de verano.

Las gran diferencia en los niveles de urgencia en las respuestas subraya la disparidad de la fuerza del movimiento #MeToo a ambos lados del Atlántico.

Las óperas en Estados Unidos posiblemente enfrentaban protestas fuera de sus sedes si mantenían las fechas programadas con Domingo, pero en Europa su estatus como una de las figuras más populares e influyentes de la ópera podría generar una respuesta negativa contra los mismos teatros si se cancelan presentaciones sin el debido proceso, dijo un representante de una compañía que habló a condición anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones sobre asuntos de personal.

"Algunas actitudes, vistas a posteriori, corren el riesgo de ser malinterpretadas", escribió la periodista cultural Leonetta Bentivoglio en el diario italiano La Repubblica. "Que era un Don Juan era algo que todos sabían y en el mundo promiscuo del teatro no es el único. Debemos agregar que su encanto siempre ha atraído a una multitud de mujeres, y muchas veces fue él el que tuvo que defenderse".

"LOS TRES TENORES"

Bentivoglio recordó un incidente en un hotel de París durante la cúspide de "Los Tres Tenores", con Luciano Pavarotti y José Carreras, cuando Domingo pidió a unos periodistas que hicieran como que lo acompañaban al elevador "para escapar a su habitación sin ser seguido por algunas jóvenes hermosas" que lo estaban buscando.

"Esas son historias complicadas de contar en la resbaladiza era del #MeToo", escribió.

Domingo no respondió preguntas detalladas de la AP sobre incidentes específicos, pero emitió un comunicado calificando las acusaciones como "profundamente preocupantes e inexactas tal como se describen".

"Aun así, es doloroso saber que puedo haber molestado a alguien o haberles hecho sentir incómodas, sin importar cuánto tiempo haya pasado y pese a mis mejores intenciones. Yo creía que todas mis interacciones y relaciones fueron siempre bienvenidas y consensuadas. La gente que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie a propósito", añadió."Sin embargo, reconozco que las normas y estándares por los que se nos mide hoy son _y deberían ser_ muy diferentes de lo que eran en el pasado. He tenido la bendición y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me atendré a los estándares más altos".

FESTIVAL DE SALZBURGO

Domingo recibió apoyo del Festival de Salzburgo en Austria, donde tiene una presentación el 31 de agosto, así como de algunas cantantes que han compartido escenario con él. La presidenta del Festival de Salzburgo Helga Rabl-Stadler, quien dijo que conoce a Domingo desde hace 25 años y ha apreciado su "competencia artística" y "su trato amable con todos los empleados del festival", dijo que sería "objetivamente errado y moralmente irresponsable hacer juicios irreversibles en este momento".

ÓPERA DE HAMBURGO

La ópera de Hamburgo, en Alemania, dijo que la presentación de Domingo del 27 de noviembre se mantenía en pie argumentando que no se habían emprendido acciones legales contra el tenor.

ÓPERA DE VIENA

La Ópera de Viena abordará la situación y tomará una decisión tras las vacaciones de agosto, con el inicio de la temporada, según señalaron fuentes de uno de los teatros líricos más prestigiosos de Europa.

Domingo tiene programadas tres apariciones en el "Macbeth" de Verdi a partir del 25 de octubre. También está previsto que participe el 20 de octubre en una gala en la Ópera de Viena en la que, entre otros, recibe un premio a su trayectoria.

ADMIRADO

Domingo tiene fama de recorrer las oficinas de los teatros al llegar para saludar a los empleados y trabajadores de todos los niveles, una característica que le ha ayudado a ser muy querido en un mundo de divas y divos.

También fundó la competencia internacional Operalia, que atrae a unos 1.000 participantes cada año, y que ha ayudado a lanzar las carreras de jóvenes artistas.