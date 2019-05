Evocan grandeza de Fernando del Paso

Ciudad de México.- Fernando del Paso fue celebrado por muchas razones: por la grandeza de sus cuatro obras emblemáticas: "José Trigo", "Palinuro de México", "Noticias del imperio" y "Linda 67"; por la exigencia de su lenguaje; por la pureza de su palabra; por ser un hombre generoso, enciclopédico y enorme intelectual.

Durante el homenaje que le rindió la Academia Mexicana de la Lengua (AML) a casi un año de su muerte, en el Palacio de Bellas Artes se proyectó el video de una conversación entre Adolfo Castañón y Del Paso a propósito de su libro Bajo la sombra de la historia.

En esa entrevista se ve a un elegante Fernando del Paso señalar: "Yo no he sido un orientalista con vocación, de esos que a los 25 años ya publican en revistas especializadas, y luego dos o tres libros y luego ya, al final de su vida, pues su obra máxima. Yo empecé con eso a los 68 años de edad, entonces yo me vi obligado, para decirlo en mexicano, a no fusilarme nada, doy la referencia de todas las fuentes de donde retomé y por eso mi libro está lleno de citas", dijo al hablar de Bajo la sombra de la historia: ensayos sobre el Islam y el judaísmo.

LEGADO

En el homenaje, al que acudió Paulina del Paso, Adolfo Castañón, dijo que Del Paso era amigo, arquitecto, urbanista, enciclopédico, goloso; un escritor que está siempre marcado por una voluntad de medir y de medirse con la historia y a veces con los historiadores; celebró su obra periodística "que recorre su tiempo, su mundo y que está comprometida tanto con la historia contemporánea, con la moda y con la violencia, con el tema del terrorismo".