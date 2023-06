Exposición destaca capacidad de Gonzalo Tassier para ver belleza en todo

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Ilustraciones, fotografías, pinturas o artículos personales son algunas de las cerca de 150 obras que reúne el Museo del Objeto del Objeto (MODO) de Ciudad de México para homenajear la vida artística de Gonzalo Tassier, pionero del diseño gráfico en el país cuyas variadas creaciones demuestran su capacidad de encontrar la belleza en cada esquina.



Berenice Tassier, hija del reconocido artista fallecido el 23 de enero de 2023 y diseñadora al igual que su padre, compartió con EFE que lo más destacado de las obras de Gonzalo Tassier radica en su habilidad para percibir la belleza en todas las cosas.

"Él marcó el camino desde que yo tenía 8 años. Toda la vida supe que me iba a dedicar al diseño, al igual que mi padre. Me gustaba dibujar y él me enseñó a hacerlo", subrayó.

Berenice explicó que lo que distingue a su padre de otros artistas es que tiene muchas ramas: "Podía ser pintor de acuarelas, logotipos, hacer grabados, diseños".

A lo largo de sus 84 años, Tassier se dedicó a explorar las posibilidades y los límites del diseño gráfico, entre las que destacan el diseño de diversas marcas mexicanas, incluyendo el icónico Aguigol, que se convirtió en la mascota oficial de México durante la Copa Mundial de Fútbol de 1994.

La exposición, disponible al público hasta el 27 de agosto, muestra una serie de objetos personales, así como su taller, el lugar personal donde trabajaba en todas sus obras, y parte de sus colecciones, como la de lápices, que reúne más de 20.000 piezas.

Paulina Newman, directora del MODO, destacó que reunir la trayectoria de Tassier es todo un reto.

"Intentamos dar destellos de todo lo que fue Gonzalo Tassier en diferentes secciones. Ilustrador, artista y coleccionista. Con esto buscamos que quien nos visite se dé una idea de cómo fue su trayectoria y el impacto que tuvo en el diseño mexicano", expresó.

Newman remarcó que lo que más le impresiona de Tassier es la capacidad que tenía para tener admiración por las cosas cotidianas.

En la exposición también se muestran piezas como bodegones, servilletas donde dibujaba y la selección de algunos objetos cotidianos como una botella para inspirarse en sus obras.

Gema Wolffer, esposa del difunto artista, agradeció la generosidad y el cariño del Museo MODO al representar tan bien el trabajo de Tassier.

El diseñador es el único latinoamericano en recibir la medalla Sir Misha Black, un reconocimiento otorgado por su servicio a la educación que se exhibe en la exposición.

Adelaida García Conde, concuñada de Tassier, aseguró que era una persona que no tenía fronteras para la creación.

"Tenía un enorme gozo por lo bello y encontraba la belleza en cualquier lugar", relató.