Fallece Rafael Coronel

Ciudad de México.- El pintor mexicano Rafael Coronel, figura de la pintura durante la segunda mitad del siglo XX, murió este martes a los 87 años de edad en la ciudad mexicana de Cuernavaca, informó su familia.

Nacido en 1931 en Zacatecas, centro-norte de México, Coronel es considerado como uno de los herederos de los grandes maestros europeos y representante del nuevo expresionismo mexicano.

"Con profundo dolor les hago saber que mi padre, el pintor Rafael Coronel Arroyo, acaba de fallecer", informó su hijo Juan Rafael Coronel Rivera en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.

HOMENAJE

En 1990 se fundó en Zacatecas el Museo Rafael Coronel en homenaje a su obra, en la que resaltan monjes, frailes y santos y que sitúa a la figura humana en el lugar central en un intento por darle a su pintura un halo de clasicismo.

A lo largo de su trayectoria, Coronel presentó exposiciones individuales en museos y muestras internacionales, incluyendo la Bienal de San Paulo (Brasil) y el Castello Sforsesco (Milán, Italia), de acuerdo con información de su portal de internet.

OBRAS

Asimismo, obra suya fue expuesta en el Museo Real de Arte de Bruselas (Bélgica), The Contemporarie y The Museum of Modern Art (Nueva York, Estados Unidos), en el Palacio Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno (México).

RECONOCIMIENTOS

Recibió condecoraciones y reconocimientos por su labor creativa a nivel internacional y sobre su obra han escrito críticos de arte, escritores y periodistas de reconocido prestigio, señala su portal de internet. El Instituto Nacional de Bellas Artes de México expresó sus condolencias por la muerte del artista y destacó que "deja un legado imprescindible en la historia del arte mexicano".

MUSEO SOUMAYA

El Museo Soumaya, del multimillonario mexicano Carlos Slim, se sumó a las condolencias por la muerte del pintor mexicano.

"Descanse en paz el pintor zacatecano de arraigo en la Umbría renacentista, de atmósferas mágicas y conos alquímicos. Solidaridad para con su familia y la comunidad cultural", indicó el museo en un mensaje en redes sociales. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamentó en otro mensaje el fallecimiento del artista mexicano y dijo que "su legado imprescindible en la historia del arte mexicano es patrimonio de todos".