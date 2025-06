Festival de Cine en Guadalajara estrena filme que narra historia de Olimpia Coral

GUADALAJARA, Jal. (EL UNIVERSAL).- Olimpia Coral Melo, la activista que en 2018 logró la promulgación de una ley que castiga a las personas que difundan videos íntimos sin consentimiento y se hagan acreedores a una pena de hasta seis años de prisión, lanza un mensaje para todos: "no sean codos para invertir en el cine de mujeres".

La exigencia no es gratuita. La dice en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara donde se presentó el documental "Llamarse Olimpia", basado en su lucha, hecha con un equipo mayoritariamente femenino.

Dicha producción se realizó desde 2021, pero debido a cuestiones económicas y los sinsabores del cine nacional, apenas ha visto la luz, comenzando ahora la búsqueda de recursos para poder llegar al gran público.

El filme es dirigido por Indira Cato, productora de "Llévate mis amores", documental que retrata a las mujeres a los centroamericanos que viajan arriban del tren buscando llegar a EU. Y fue la primera vez que Olimpia aceptó participar por el respeto y cuidado que habría.

"Comúnmente me habían propuesto hacer documentales para poder ilustrar la escena 'porno', la escena del video sexual, pero a nosotras no nos gusta que seamos otra vez revictimizadas, otra vez retratadas, sexualizadas y cosificadas", recordó esta noche Olimpia, luego de la presentación de la película.

"La cinematografía de los hombres siempre hace eso cuando retrata mujeres, si se dan cuenta en las escenas porno, siempre hacen close up a la pompis de nosotras las mujeres y no a los testículos de los hombres. Sin temor a equivocarme, si no hubiese tenido perspectiva feminista este documental, estoy seguro de que la imagen de la historia donde yo cuento que fui exhibida en internet, habría sido de una mujer grabándome o una mujer semidesnuda, hipersexualizando y cosificando el cuerpo", añadió.

"Llamarse Olimpia" fue realizado por un equipo casi por completo femenino, como Lucía Miranda en la dirección de fotografía, Prania Esponda en la música y Jazmín Cato en la coescritura del guion junto con Indira.

Indira, la realizadora, destacó la dificultad de encontrar al equipo y no por falta de mujeres talentosas, sino porque difícilmente se les recomienda.

"Hace cinco años era yo una fan de Olimpia en las redes sociales. La veía activa haciendo un montón de cosas y yo hacía documentales. Y yo tenía muchas ganas de contar esta historia y entender qué había pasado con ella después de resurgir de sus cenizas, después de pasarle cosas horribles y eso era importante", comentó la cineasta.

"El documental viaja a la infancia y juventud en el lugar donde ella creció y luego a los lugares que ahora la rodean", apuntó Indira.

Olimpia subrayó que la ley se logró por una lucha sostenida de mujeres, reprobando cuando alguien la señala como inspiración para la legislación.

"Estamos en un mundo donde nos asesinan a 11, 12 mujeres al día, un mundo donde acosas a una mujer cada segundo, un mundo donde nosotras somos un producto para la industria y no somos una causa de nuestra vida", resaltó.