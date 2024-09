Lo Mejor del Cine en Toronto: Festival TIFF 2024

TORONTO (AP) — El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF por sus siglas en inglés) es el éxito del circuito de festivales de otoño. Pisándole los talones a Venecia y Telluride, Toronto tiende a reunir las mejores películas de esos festivales, así como muchas más.

Pero han pasado algunos años raros para el TIFF. Los efectos de la pandemia se sintieron por varias ediciones y el año pasado la huelga de actores dejó las alfombras rojas de Toronto inusualmente desnudas.

El festival de este año, que se extenderá hasta el 15 de septiembre, se inauguró el jueves con el estreno de "Nutcrackers" de David Gordon Green, protagonizada por Ben Stiller como un adicto al trabajo obligado a cuidar a sus sobrinos que viven en una zona rural de Ohio.

Es difícil decir qué es lo que más se destacará en el TIFF en 2024. Pero con más de 200 largometrajes a punto de estrenarse, el festival seguramente ofrecerá muchas de las mejores películas de final de año. A continuación, cinco puntos clave de cara al evento cinematográfico más grande de América del Norte.

¿Qué será grande en esta edición?

El TIFF del año pasado fue una versión disminuida, pero aun así lanzó un éxito ganador del Oscar, "American Fiction" de Cord Jefferson. No muchos estaban entusiasmados con esa película antes de que se estrenara en Toronto, un recordatorio de que TIFF puede sorprender.

Este año, algunas de las mejores películas que se estrenan en Toronto incluyen "Nightbitch", de Marielle Heller, protagonizada por Amy Adams; "Duras verdades", del maestro británico Mike Leigh; el melodrama de John Crowley "We Live Inside", protagonizado por Florence Pugh y Andrew Garfield; el thriller de Scott Beck y Bryan Woods "The Heretic", con un diabólico Hugh Grant; el debut como directora de la cinefotógrafa Rachel Morrison "The Fire Inside"; la animación de DreamWorks "The Wild Robot"; y el cuento de la vida real de Anthony Robles "Imparable", con Jharrel Jerome y Jennifer Lopez.

¿Qué promete llamar la atención?

Aparte de las películas que causan una primera impresión en Toronto, muchos filmes intentarán mantener viva la llama de sus recepciones en Venecia, Telluride o Cannes. En este punto temprano de la carrera por el Oscar las posibilidades parecen muy abiertas, particularmente en comparación con el año pasado, cuando "Oppenheimer" y "Barbie" ya eran, en septiembre, las favoritas. Nada ha ascendido aún a la categoría de favorito, aunque algunas películas, como la ganadora de la Palma de Oro "Anora" de Sean Baker, el musical de una narcotraficante trans de Jacques Audiard "Emilia Pérez" y el drama del Vaticano "Cónclave", llegan con mucho impulso.

¿Cuáles películas entran al mercado?

Muchos de los estrenos de Toronto están más enfocados a compradores que la carrera de premios. En dos años, TIFF lanzará oficialmente un mercado de ventas de películas, similar al que opera durante el Festival de Cine de Cannes. Este año, entre las múltiples películas que se ofrecen están "Eden" de Ron Howard, protagonizada por Jude Law, Vanessa Kirby y Sydney Sweeney; la adaptación de Stephen King "The Life of Chuck", con Tom Hiddleston; el debut como directora de Rebel Wilson, "The Deb"; "The Last Showgirl", protagonizada por Pamela Anderson; "Relay", de David Mackenzie, protagonizada por Riz Ahmed; y "On Swift Horses", con Jacob Elordi y Daisy Edgar-Jones. Los estudios y los servicios de streaming están a la vista.

¿Qué hay con el premio del público?

Los poderes predictivos del premio del público (People´s Choice) del TIFF son excepcionales. Cada año se publican innumerables estadísticas de los Oscar, pero esta es prácticamente siempre cierta: la ganadora del máximo premio de Toronto es nominada a mejor película en los Premios de la Academia. Ese ha sido el caso todos los años desde 2012. Fue real cuando "Green Book" ("Green Book. Una amistad sin fronteras") tuvo un éxito sorpresa en Toronto, y el año pasado cuando ganó "American Fiction" ("Ficción estadounidense"). Ya que el TIFF reúne muchas de las películas del otoño, y cuenta con grandes audiencias compuestas no sólo por profesionales de la industria sino también por cinéfilos habituales, lo que pasa por los éxitos de Toronto generalmente también lo hace con la academia.

¿Películas un año después?

Si bien la mayoría de las selecciones de Toronto se dirigirán a los cines o servicios de streaming en algún momento de los próximos meses, es posible que algunas películas, incluidas algunas muy buenas, no aparezcan durante un año o más. "His Three Daughters" de Azazel Jacobs, una de las películas más destacadas en el festival del año pasado, acaba de llegar a los cines. El debut como directora de Anna Kendrick, "Woman of the Hour", aterrizará en Netflix el próximo mes, más de un año después de su debut en Toronto. Para algunos de los principales títulos de Toronto, es posible que se requiera paciencia.