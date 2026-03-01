Se dieron a conocer los resultados de la convocatoria para conformar la programación del Festival San Luis en Primavera en su quinta edición, con la selección de propuestas artísticas locales que formarán parte de las actividades

del encuentro.

La convocatoria estuvo dirigida a creadoras, creadores, agrupaciones y colectivos con ejercicio profesional en el municipio de San Luis Potosí.

El proceso de selección definió un listado de proyectos que se integrarán a la programación oficial del festival.

Entre las agrupaciones y propuestas seleccionadas se encuentran Il dolce suono, Aztlán, Lunam Anhelare, Beto Lobo, Coro Vuela Alto, Mariachi Femenil Voces de México SLP, Enge Walker, Mexican Walker y Huazzteco.

También fueron elegidos Melody & Los Cocolos, Sangre de Coyote, Dr. Chesanni y los Huapangueros de Rioverde, Sul Tasto Ensamble, La Lupita, Tu Mamá, Son Caribe, la Compañía de Títeres Monini, el Proyecto Escénico Teo y el Monstruo, Rocío Martínez, La Carrilla y el Ensamble Folklórico Potosino.

Además, se designaron propuestas artísticas de suplencia que podrán incorporarse en caso de ajustes a la programación.

En esta categoría se incluyeron Cafezcal, Iguana Blanca y Experimento Escénico, como parte del banco de proyectos evaluados dentro de la convocatoria.

La selección responde a una convocatoria que consideró disciplinas como música, teatro, danza, artes circenses y propuestas multidisciplinarias, tanto para funciones en foro como para intervenciones en espacio público.

Los resultados serán parte de la programación artística del 28 de marzo al 4 de abril.