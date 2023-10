FIL de Monterrey: Gabriel Zaid, traductor de poetas y poeta traducido

En el marco de la celebración de los 90 años de

en la, se presentó el libro Poemas traducidos en el que se podrán leer dos facetas dey su obra: la de traductor de poetas y la de poeta traducido.La publicación de El Colegio Nacional se divide en dos secciones; la primera reúne poemas traducidos por Zaid entre 1968 y 2020 del inglés, el francés y el portugués de diversos autores como Voltaire, Po Chu Yi, Shakespeare, Bataille o Szymborska, así como la traducción de poetas indígenas del norte de México. La segunda parte son poemas escritos porque han sido traducidos al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, sueco, checo, holandés, griego y japonés."Zaid es un gran traductor, que tiene una variedad, es misceláneo, permite viajar de Voltaire al sánscrito. Es una especie de obra sapiencial y sabiduría que uno va consultando", aseguró el crítico literario Christopher Domínguez Michael, durante el encuentro, donde el colaborador de EL UNIVERSAL, dijo que aunque esta frase se usa en varias ocasiones de forma demagógica, Zaid ve al lector como el protagonista de la poesía.Por su parte, el poeta norteño José Javier Villarreal dijo que Poemas traducidos es un libro que propone "lecturas, encuentros y caminos poco señalados en la lectura de un libro de poemas. Son varios libros en verdad, es un volumen de libros", afirmó Villarreal y señaló que cada poema es distinto, así como las traducciones de Zaid que "ofrecen soluciones inesperadas"."La lógica de la traducción define la selección de los poemas, pero la paciencia, permeada de sensibilidad e inteligencia, nos expone a una lectura inédita de ´Reloj de sol´", agregó Villarreal sobre la segunda parte del libro.Poemas traducidos recuerda de alguna forma a Ómnibus de la poesía mexicana, señaló Domínguez Michael, por la inclusión de traducciones de poemas indígenas del norte del país. "Algo que me llamó mucho la atención son los poetas indígenas del norte de México. Estas traducciones han venido apareciendo en el curso de los últimos años en Letras Libres. Para mí ha sido un grato descubrimiento, porque la poesía indígena contemporánea que conocemos es más del sur del país", apuntó Domínguez Michael.El pasado sábado se anunció la creación del ágora deen el Tecnológico de Monterrey, que iniciará el 24 de enero. El anuncio se realizó durante la mesa "y la ciudad política", en la que Enrique Krauze, Christopher Domínguez Michael, Armando González Torres y Fernando García Ramírez, celebraron el anuncio.Krauze indicó que la idea del ágora fue aprobada personalmente por Zaid y declaró que, así como Octavio Paz consideraba a Alfonso Reyes no como un autor, sino como toda una literatura, Zaid también encaja en esa definición; en tanto que, Domínguez Michael dijo: "nos llena de esperanza y de entusiasmo porque uno de los pensadores más originales de la lengua española encuentre finalmente en su casa el lugar de su permanencia".En esa charla donde se elogió el estilo de análisis político, económico y social del escritor regiomontano, González Torres señaló que el motor de la intervención de Zaid no es ideológico, sino de libertad: "Zaid no habla desde el púlpito de superioridad moral del profeta, ni habla desde la infalibilidad teórica del sabio ni desde la trinchera del militante. Él habla desde el convencimiento socrático de que platicar y discutir ayuda a generar consensos y a vislumbrar verdades".Quien también está de fiesta es la revista Artes de México, dirigida por Margarita de Orellana y Alberto Ruy Sánchez. A propósito del aniversario, Alberto Ruy Sánchez y el editor de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Antonio Ramos Revillas, conversaron sobre los orígenes de la revista. Ruy Sánchez dijo que el gusto por el trabajo editorial viene de haber visto a su papá ilustrar libros infantiles, haciendo cómics y diseñando tipografías, durante su infancia.Dijo que una carrera de altas y bajas los llevó a comenzar la segunda era de Artes de México, estableciendo condiciones como libertad y autonomía editorial. Esto permitió que no sólo retomaran la publicación –cuya primera época fue de 1953 a 1980–, sino que diseñaran el proyecto como una especie de instituto de investigaciones.La FIL Monterrey sigue hasta el 15 de octubre en el centro de convenciones Cintermex con un programa de más de 600 actividades y 450 invitados. La entrada es gratuita.