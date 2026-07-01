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Cultura

"FORMAS DE ESTAR", EXPOSICIÓN COLECTIVA

La muestra reúne obras de 16 artistas que, además de ejercer la docencia, mantienen una práctica activa en las artes visuales

Por Estrella Govea

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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"FORMAS DE ESTAR", EXPOSICIÓN COLECTIVA
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      La producción artística de las y los docentes del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) saldrá del aula para reunirse en "Formas de estar", una exposición colectiva que abrirá al público hoy 1 de julio a las 19:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del instituto.

      La muestra reúne obras de 16 artistas que, además de ejercer la docencia, mantienen una práctica activa en las artes visuales.

      La exposición propone un acercamiento a distintas maneras de habitar el espacio, el cuerpo y la experiencia desde lenguajes plásticos diversos. Cada participante presenta una perspectiva propia, por lo que el recorrido permite encontrar distintas técnicas, materiales y preocupaciones estéticas que dialogan dentro de un mismo proyecto expositivo.

      "Formas de estar" integra el trabajo de Alan Castro, Andrés Ordaz, Conny Serment, Edgardo Regil Alarcón, Ema Zoila Hernández Marín, Eduardo Castillo, Ivette Gasca Moreno, Josué "Homie" Martínez, Juan Carlos Martínez, Juan Gutiérrez, Karla Villegas, Melissa Salazar, Monse Escudero, Othón Salazar, Saúl Estrada y Yoliztlli Sánchez, quienes muestran una parte de su producción personal fuera del contexto académico.

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      La muestra también permite conocer el trabajo creativo de quienes forman a nuevas generaciones de artistas en el IPBA. En lugar de centrarse en un solo discurso o estilo, reúne propuestas individuales que reflejan la diversidad de intereses y búsquedas presentes entre el cuerpo docente de la institución.

      La inauguración tendrá entrada libre. El público podrá recorrer una exposición que pone en diálogo distintas voces de la escena local a través de una selección de obras concebidas desde la práctica artística contemporánea.

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