FOTOS: La Unesco inscribe 29 nuevos sitios en la Lista de Patrimonio Mundial

La directora del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Mechtild Rössler, calificó en declaraciones a Efe de "importante" el resultado de la cita, que se cerrará este miércoles pero que ya ha acabado su análisis sobre la inclusión de nuevos sitios en la lista, que este año son diez más que los adoptados en el encuentro anterior.



De los 29 nuevos sitios inscritos cuatro son naturales, un mixto y 24 culturales, sin contar la extensión del sitio mixto -natural y cultural- de la región de Ohrid (Albania y Macedonia del Norte).



Entre los sitios inscritos este año destacó la propuesta española de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, un yacimiento arqueológico prehispánico de asentamientos trogloditas con templos y marcadores de claras connotaciones astronómicas, candidatura aprobada por unanimidad y gran reconocimiento.



Rössler consideró que el otro logro significativo en Bakú fue una revisión del estado de conservación de 166 sitios amenazados, entre los que citó a Venecia (Italia) y la Basílica de la Natividad y la Ruta de Peregrinación en Belén, que salió este año de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.



También retiró la Unesco las oficinas salitreras Humberstone y Santa Laura (Chile) de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, un éxito para la nación del Cono Sur.



Por contra, las islas y áreas protegidas del golfo de California (México), único lugar en el mundo donde habita la vaquita marina, especie en estado crítico de extinción, fueron declarados Patrimonio Mundial en Peligro.



La directora del Centro del Patrimonio Mundial señaló que la organización dedica cada vez más atención al estado de conservación de los sitios, ya que muchos de ellos enfrentan amenazas.



Sin embargo, de un total de seis sitios propuestos para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, solo el de México acabó siendo incluido.



En el caso de Nepal el Comité decidió darle un año de margen para acometer las medidas necesarias para evitar que el valle de Katmandú sea incluido en esta lista, tras un largo debate entre las delegaciones y el deseo expresado por el Estado de que el sitio no fuera inscrito.



La Unesco tampoco llegó a incluir el sitio arqueológico de Babilonia, a 85 kilómetros al sur de Bagdad, tras una intensa polémica en torno a la propuesta del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) que recomendaba declararlo Patrimonio Mundial en Peligro inmediatamente después de otorgarle el estatus de Patrimonio de la Humanidad.



Según Icomos y varios países, entre ellos España y Hungría, la Lista en Peligro no debe ser vista como un castigo ni una sanción, sino, al contrario, como una oportunidad para atraer ayuda internacional científica y económica para resolver los problemas.



Los debates del Comité del Patrimonio Mundial se basaron en los informes de los órganos consultivos de la Unesco, Icomos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), según el caso, pero las evaluaciones no estuvieron exentas de polémicas.



Y es que los países ignoraron en varias ocasiones las recomendaciones de Icomos durante la reunión.



Icomos recomendó por ejemplo devolver a los estados parte las dos propuestas de Portugal, la Real Obra de Mafra y el Santuario del Buen Jesús del Monte en Braga; la región minera prehistórica de sílex rayado de Krzemionki, de Polonia;, y el paisaje de crianza y doma de caballos de tiro ceremoniales en Kladruby nad Labem, en Chequia.



No obstante finalmente fueron aceptadas.



Además, el Comité del Patrimonio Mundial recomendó diferir la inclusión de Jaipur (India), y del santuario de aves migratorias en el litoral del Mar Amarillo y del Golfo de Bohai de China, si bien fueron acabaron inscritas.



Algo semejante pasó con la propuesta del Centro histórico de Sheki y palacio del khan, en Azerbaiyán, que Icomos había recomendado no inscribir, pero finalmente fue inscrita.



También se dio el caso contrario, cuando la candidatura "Fronteras del Imperio Romano, Limes del Danubio", presentada por Alemania, Austria, Hungría y Eslovaquia, que estaba recomendaba para inscripción, no fue inscrita después de que la delegación húngara anunciase su retirada del proyecto.



Por su parte, las delegaciones de Jamaica, Austria y Panamá, cuyas candidaturas Icomos había recomendado diferir y que el Comité efectivamente difirió, fueron aplaudidas por su respeto a las decisiones de los órganos asesores.