Francia, invitado al Festival Cervantino

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CIUDAD DE MÉXICO- El Festival Internacional Cervantino (FIC) reveló este martes que su edición número 54 tendrá a Francia como país invitado de honor y reunirá a representantes de 29 países, que presentarán actividades culturales como parte de la programación que se desarrollará del 3 al 18 de octubre.

En un comunicado, la Secretaría de Cultura detalló que el estado mexicano de Guanajuato, sede de la llamada ´Fiesta del Espíritu´, recibirá a artistas de distintos países que participarán en 212 funciones de música, danza, teatro, ópera, performance, cine y artes visuales.

Como invitado de honor, Francia presentará una delegación conformada por Les Métaboles, Ensemble Pygmalion, Mohamed El Khatib, Leïla Ka, Chaillot Théâtre National de la Danse, el colectivo NOVAYA, Théo Mercier y François Chaignaud, entre otros.

El proyecto musical Dabeull Live Band, del maestro del funk retrofuturista Dabeull, será el encargado de cerrar el festival.

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Mientras que la inauguración estará a cargo de Mike Patton, representando el pop italiano con la presentación de su proyecto Mondo Cane.

En el talento internacional también destaca la actuación de la orquesta austriaca Camerata de Salzburgo y la violinista española María Dueñas, el Ensemble Modern (Alemania) y la coreógrafa uruguaya Tamara Cubas.

La edición promete una rica representación artística nacional a través de 35 presentaciones en 20 entidades del país.