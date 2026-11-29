Gabriela Bárcena presenta su nueva obra
La literatura también es una forma de encontrar nuevos ritmos. Con esta idea como punto de encuentro, Gabriela Bárcena presentó su libro Parking Songs
Galeria
La literatura también es una forma de encontrar nuevos ritmos. Con esta idea como punto de encuentro, Gabriela Bárcena presentó su libro Parking Songs: Una aventura arrítmica en el Salón de las Rosas del Club Deportivo Potosino, durante una velada que reunió a lectores, amigos y socios.
Presentación y recepción del libro
El miércoles 18 de noviembre, los asistentes se dieron cita para conocer una obra que invita a explorar la capacidad de reinventarse, transformar las adversidades y encontrar nuevas maneras de expresión y movimiento.
La presentación transcurrió entre reflexiones, aplausos y muestras de afecto hacia la autora. Entre los momentos más significativos destacó un abrazo sobre el escenario, una imagen que reflejó el respaldo y la cercanía de quienes la acompañaron en esta ocasión especial.
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Metáfora musical y encuentro literario
Con su colorida portada y una propuesta que encuentra en la música una metáfora para hablar de la vida, Parking Songs: Una aventura arrítmica fue el centro de una reunión en la que la literatura propició el diálogo y el encuentro entre amigos y lectores.
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