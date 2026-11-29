La literatura también es una forma de encontrar nuevos ritmos. Con esta idea como punto de encuentro, Gabriela Bárcena presentó su libro Parking Songs: Una aventura arrítmica en el Salón de las Rosas del Club Deportivo Potosino, durante una velada que reunió a lectores, amigos y socios.

Presentación y recepción del libro

El miércoles 18 de noviembre, los asistentes se dieron cita para conocer una obra que invita a explorar la capacidad de reinventarse, transformar las adversidades y encontrar nuevas maneras de expresión y movimiento.

La presentación transcurrió entre reflexiones, aplausos y muestras de afecto hacia la autora. Entre los momentos más significativos destacó un abrazo sobre el escenario, una imagen que reflejó el respaldo y la cercanía de quienes la acompañaron en esta ocasión especial.

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Metáfora musical y encuentro literario

Con su colorida portada y una propuesta que encuentra en la música una metáfora para hablar de la vida, Parking Songs: Una aventura arrítmica fue el centro de una reunión en la que la literatura propició el diálogo y el encuentro entre amigos y lectores.