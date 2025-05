GEEK REGRESA CON NUEVA EDICIÓN

Hoy mañana se llevará a cabo la tercera edición del Geek Plus en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Con entrada libre y actividades gratuitas de 10:00 a 20:00 horas, el encuentro reúne a comunidades interesadas en cómics, videojuegos, robótica, cultura pop asiática, literatura fantástica y otros temas ligados a la cultura geek.Además de torneos, juegos de mesa, concurso de cosplay y exhibiciones de proyectos independientes, el programa incluye una serie de charlas enfocadas en creatividad, diseño y tecnología. Entre ellas destaca Del sueño a una fábrica de juguetes. Industria creativa en tiempos viralizables, Jugar nos hará libres y No fear, just game, a cargo de Eugen Blitz Zepief, diseñador lúdico y creador del Proyecto Nonum. También se presentará Brillar e inspirar, de Zain Ángel Ramírez Mendoza, maestro en diseño y desarrollo de videojuegos. La agenda completa, así como los horarios de cada charla y talleres pueden consultarse a través de las redes sociales de Cultura UASLP y Geek+ UASLP. Geek Plus propone un espacio para compartir intereses comunes, conectar con creadores y explorar nuevas expresiones dentro del universo geek.