HOY, EL AGENTE SECRETO, EN CINE TEATRO ALAMEDA

Este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas se proyectará El Agente Secreto en la Cineteca Alameda, lo recaudado se destinará para la participación del cineasta potosino Wicho Rivera en el Marché du Film 2026, dentro del Festival de Cannes.

La película elegida para la función es dirigida por Kleber Mendonca Filho y protagonizada por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido y Udo Kier. Ambientada en la década de los setenta, la historia sigue a un profesor universitario que viaja de São Paulo a Recife durante el Carnaval con la intención de reencontrarse con su hijo, hasta descubrir que es vigilado y perseguido por una red de control ligada a la corrupción y la represión política.

El apoyo está dirigido al proyecto Metaleros vs. Testigos de Jehová, escrito y codirigido por Rivera junto a Cabe Tejeda. El largometraje plantea una comedia de horror centrada en tres adolescentes que integran una banda de black metal y viajan a un pueblo remoto para grabar un videoclip, donde una serie de desapariciones los coloca bajo sospecha.

Wicho Rivera ha desarrollado su trabajo dentro del cine de género y ha participado en espacios de formación y producción cinematográfica. Metaleros vs. Testigos de Jehová fue seleccionado en la Residencia Feratum 2024 y formó parte de la sección de Industria del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en 2025, donde obtuvo apoyos en servicios de producción y asesoría.

La proyección permite al público asistir a una película reconocida en el circuito de festivales mientras contribuye al avance de un proyecto potosino que se encuentra en etapa de desarrollo.

La entrada tendrá un costo de 40 pesos general y 25 pesos para estudiantes e INAPAM.