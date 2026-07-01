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Cultura

"Industrialización y ferrocarril en Aguascalientes"

Por Estrella Govea

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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"Industrialización y ferrocarril en Aguascalientes"
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      La conferencia "Industrialización y ferrocarril en Aguascalientes" se llevará a cabo este 1 de julio a las 18:00 horas en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí y ofrecerá un recorrido por el papel que tuvo el ferrocarril en el desarrollo industrial de México, con énfasis en el caso de Aguascalientes y su legado histórico.

      Durante la sesión, el investigador José Ramón Cárdenas Nieto abordará la relación entre la expansión ferroviaria, los procesos de industrialización y los cambios que marcaron el crecimiento de esa región. La conferencia también planteará una reflexión sobre la manera en que estos acontecimientos forman parte de la memoria histórica y del patrimonio industrial. Cárdenas Nieto es investigador independiente y maestro en Historia por El Colegio de San Luis, grado que obtuvo en 2022. Su trabajo académico se ha centrado en la historia del transporte urbano y ferroviario, así como en la relación entre el Estado, las empresas y la movilidad colectiva en distintas etapas del siglo XX.

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