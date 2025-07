Joel Omar Vázquez Herrera promete un INAH de puertas abiertas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- En su primer mensaje como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera aseguró que "nunca más (habrá) un INAH de puertas cerradas y lejano de la gente", y sostuvo que en su gestión trabajará bajo la "política y principios de transparencia y rendición de cuentas", que dijo, marcaron la gestión de Diego Prieto, y que "nos ha marcado en los últimos años".

Ante un nutrido auditorio que ante cualquier amago respondió con aplausos y también ante la mínima mención de Diego Prieto Hernández, el director saliente, también ofreció un mensaje de despedida, el nuevo director del INAH, afirmó "Me considero y me he considerado siempre un servidor de carrera" y prometió un compromiso total al frente del Instituto. "Comprometerse significa estar dispuesto a modificar tu vida. Yo estoy dispuesto a modificar mi vida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia".

Luego de apuntar que no llega solo, sino que llega acompañado de las trabajadoras y los trabajadores del INAH comprometidos con la defensa del patrimonio cultural de México, "independientemente del tipo de contrato que tengan", luego también de señalar que llega convencido de la importancia que representan los trabajadores y trabajadoras eventuales del INAH "sin ellos la tarea definitivamente no serían posibles", Vázquez Herrera, dijo que en las siguientes semanas programarán mesas de trabajo para que "nos permitan reconciliar algunas asignaturas que tenemos pendientes y dar continuidad a diferentes temáticas y ámbitos que se han estado trabajando durante los últimos años".

Habló también que se ha sumado a los trabajos para confirmar el plan sectorial del INAH que tiene cuatro puntos importantes, que son identificar oportunidades para la mejora continua de sus actividades cotidianas, identificar prioridades, estar presentes en los proyectos estratégicos "correspondientes a las grandes transformaciones de México" en las que están los trenes del altiplano, de los trenes del norte de México y lo que falta del Programa Nacional de Reconstrucción, el fortalecimiento de las escuelas y la dignificación de las zonas arqueológicas y museo del oriente del estado de México.

En su mensaje, Hernández agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, por concederle el honor de dirigir el INAH y especialmente, dijo, "quiero agradecer por sus enseñanzas, por su ejemplo al antropólogo Diego Prieto Hernández, y remató su oda: "en épocas más recientes y desde mi punto de vista, no brilló más alto un estadista de la política pública cultural que tú, querido Diego. Te agradezco con el corazón y te agradezco con muchísima admiración". Y pidió un aplauso.