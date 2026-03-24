Jornada Internacional por el Día Mundial del Teatro

El XIII Encuentro Internacional por el Día Mundial del Teatro se realiza del 23 al 28 de marzo, organizado por la Escuela Estatal de Teatro en San Luis Potosí.

La programación reúne funciones escénicas, talleres y actividades con agrupaciones de México, Brasil y Costa Rica, en una agenda que propone el intercambio de experiencias y propuestas teatrales.

La jornada del 24 de marzo abre con "La Escalera Mágica", de la compañía Lotería Teatro de Aguascalientes, a las 19:00 horas en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa" del Instituto Potosino de Bellas Artes.

La obra plantea una reflexión sobre la avaricia y la deshonestidad a partir de una narrativa dirigida al público infantil, con elementos que también apelan a espectadores adultos.

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El 25 de marzo a las 18:30 horas se presenta "Lenguas y Bocas", de Benditas las Malditas, en el Auditorio de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La puesta aborda la historia de dos jóvenes internadas en un hospital psiquiátrico bajo terapias de conversión, donde el vínculo afectivo entre ambas se convierte en un eje de resistencia frente a la violencia institucional.

Para el 26 de marzo a las 19:00 horas, el Teatro Polivalente del Centro de las Artes recibe "Los Idiotas", de la agrupación costarricense New Media Arte Escénico. La pieza toma como base el cuento "La gallina degollada", de Horacio Quiroga, y lo traslada a un lenguaje escénico contemporáneo.