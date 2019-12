Julia Navarro quiere "viajar al fondo del ser humano"

Primero lo hizo a través del periodismo. Después, con sus libros. Así es como Julia Navarro canaliza su deseo de comunicarse con los demás, de reflexionar y buscar respuestas sobre la vida misma.

"Es la ansiedad de contar una historia", expresó la novelista española de 66 años en una entrevista reciente con The Associated Press. "Esa necesidad que tenemos de contar historias y también de escucharlas", reflexionó en voz alta en el bar de una librería que vendía ejemplares de su más reciente novela, "No matarás".

Tras más de tres décadas dedicadas al periodismo y de escribir varios libros de actualidad política, Navarro publicó en 2004 su primera novela, "La hermandad de la sábana santa". A ésta le siguieron otras seis, incluidas "Historia de un canalla", "Dime quién soy" y "La sangre de los inocentes".

Sus libros, que han llegado a millones de lectores alrededor del mundo, han sido traducidos en más de 30 países. Y como periodista ha trabajado para revistas como Interviú y Panorama, en la radio Cadena Ser y las cadenas TVE y Telecinco.

Para Navarro, esa comunicación con su público lleva siempre una reflexión sobre la vida misma.

"Me interesa siempre viajar al fondo del ser humano, intentar hacer las preguntas, tener las respuestas del porqué, el porqué de la existencia, el porqué de la vida", dijo mientras saboreaba una gaseosa que para su gusto estaba caliente. "Siempre quiero hacer ese viaje, ese viaje interior".

En sus novelas, sin embargo, esas reflexiones las hacen personajes que no están si quiera inspirados en nadie en particular, aunque encarnan las experiencias e inquietudes de muchos.

"No tienen nada de real", aseguró Navarro, que vive en Madrid y visitó Miami para la feria del libro a finales de noviembre.

Y de inmediato acotó que es probable que sí tengan huellas de personas o situaciones que hayan pasado en algún momento por su propia vida: "Somos producto de lo que vamos viviendo, de lo que vamos sintiendo, de lo que vamos escuchando".

En "Tú no matarás", Navarro relata la amistad entre tres jóvenes madrileños _ Fernando, Catalina y Eulogio_ que deciden escapar de una España azotada por la Guerra Civil. En su exilio recorren escenarios como la Alejandría de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado, Lisboa, Praga, Boston y Santiago de Chile.

La novela, publicada en octubre de 2018 se divide en tres libros: uno en Madrid, uno en Alejandría y uno en París. A lo largo de sus casi 1.000 páginas, aborda el tema de la culpa, la venganza y la conciencia.

La escritora dijo que lo que busca es reflexionar, pero que de ninguna manera sus libros le sirven para hacer catarsis. "No es una terapia", aseveró de manera contundente.

Son temas que ocupan gran parte de sus reflexiones y algunas veces más, otras menos, están presentes en cada una de sus novelas.

"Tengo esa especie de inquietud o de angustia vital, de encontrar respuestas a los porqués de la existencia", dijo al ser interrogada sobre cómo elige esas temáticas.

"Mi tema, siempre, a lo largo de todos mis libros, es la condición humana", explicó tras señalar que la maldad, el sufrimiento, la incapacidad de las personas para escucharse y la injusticia son algunos de esos temas que le preocupan.

La autora, que se describe como una lectora compulsiva de novelas, ensayos y filosofía, dijo que le tomó cuatro años terminar su último libro. Tras escribir la primera parte, que transcurre en Madrid, quedó pensando que aquella había sido la España de la Guerra Civil que vivieron sus abuelos y "entonces era de repente como tomar conciencia de su sufrimiento".

Tomó una pausa de dos años en la que no tenía certeza si iba a retomarlo, hasta que se decidió a hacerlo. Un año después de aquel lanzamiento, ya está trabajando en su próximo libro, pero mantiene sus detalles en incógnito.

"Nunca hablo de lo que no es todavía", dijo sonriendo. "Afortunadamente tengo muchas ideas para escribir unas cuentas novelas todavía".