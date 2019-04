Las obras que debes conocer de Ai Weiwei

El artista chino Ai Weiwei está en la Ciudad de México con motivo de la inauguración de su exposición "Restablecer memorias" en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC). La muestra estará del 13 de abril hasta el 6 de octubre para después trasladarse al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

El también activista ha creado piezas que han incomodado a China a lo largo de su carrera. Aquí te presentamos 10 de sus obras más destacadas.

— "Dropping a Han Dynasty Urn" (1995)

En este performance Ai Weiwei deja caer una antigua urna de cerámica. A pesar de haber sido un performance, este fue inmortalizado en una serie de fotografías.

— "Straight" (2008-2012)

En Sichuan, China en el año de 2008 hubo un terremoto en el que colapsaron diversas escuelas. Miles de niños y jóvenes murieron. El gobierno chino fue opaco al no declarar los nombres de las víctimas por negligencias y corrupción en las construcciones de los centros de estudio. Ai Weiwei decidió investigar quiénes fueron las víctimas y así mantenerlas en la memoria. De este proyecto se generó un documental, producido por el mismo artista y activista y la instalación llamada "Straight", formada por las varas de acero torcidas recuperadas de los edificios colapsados, las estiraron y montaron. En total son 150 toneladas de acero.

— "Sunflower sedes" (2010)

La instalación consta de 100 millones de semillas de girasol de porcelana hechas a mano. Fueron realizadas por mil 600 artesanos e implicaba un proceso de 30 pasos. La obra representa al pueblo de China y cómo este se puede levantar en contra del Partido Comunista. También hace alusión a la producción en masa "Hecho en China".

— "Free-speech puzzle" (2014)

Piezas de porcelana pintadas con el carácter de "libertad de expresión". Al unir las piezas se forma el mapa de China.

— "Trace" (2014)

Un total de 176 retratos, hechos con piezas de Lego, de varios prisioneros políticos forman la pieza "Trace". — "Law of the journey" (2017)

Otro de los temas de interés de Ai Weiwei es la crisis humanitaria de inmigrantes y refugiados. Esta pieza está formada por un gran bote inflable de color negro con cerca de 258 refugiados inflables sin rostro, también de color negro. Este montaje se da después de que el artista haya visitado 40 campos de refugiados en 2016 y retrata uno de los peligros de su travesía a Europa: morir ahogados.

— "Hansel y Gretel" (2017)

Esta obra trata el tema de la vigilancia, una constante en la vida del artista. Aquí colaboró con los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron para montar un piso con infrarrojo, cámaras de seguridad equipadas con reconocimiento facial, drones, entre otros equipos útiles para el espionaje.

— "Forever Bicycles"

Hay dos esculturas de estas, una en Texas y la otra en el centro comercial Artz Pedregal desde su inauguración en marzo de 2018.

— "Estadio Olímpico de Beijing" (2008)

Otra de las tantas colaboraciones con Herzog & de Meuron. En esta ocasión para el gran proyecto arquitectónico, el diseño del Estadio Olímpico de Beijing. En este proyecto Ai Weiwei fungió como consultor de diseño. Sin embargo, más tarde se distanció del proyecto ya que no iba con su responsabilidad como artista e iba en contra de sus principios participar en los Juegos Olímpicos. Declaró que había iniciado en el proyecto por el amor al diseño.

— "Human Flow"

Para Ai Weiwei no todo es artes plásticas y arquitectura, también ha incursionado en el mundo de la dirección de documentales. "Human Flow" fue realizado en co-producción con Andy Cohen y trata sobre la crisis global de refugiados.

Descubre más de las obras de Ai Weiwei en "Restablecer memorias" en el MUAC.