Descubre la obra de Luis Valsoto en una exposición imperdible

Guadalajara (México), 5 nov (EFE).- Con una exposición que incluye cuatro piezas intervenidas con realidad aumentada, además de pinturas, dibujos y gráficas, el artista mexicano Luis Valsoto recibió un homenaje a sus más de 50 años de trayectoria en el Museo Regional de Guadalajara, oeste de México.

Valsoto dijo este domingo a EFE que la intervención de algunos de sus óleos con tecnología en realidad aumentada complementa la estética de la obra y ofrece a los espectadores otra dimensión para acercarse a ella.

"Con el movimiento, me parece interesante en ese momento que mi pintura sirve como un actor de teatro, de cine o de lo que tú quieras y entonces pasa a ser una segunda visión, digamos, si le tomas fotografías después al movimiento en sí, ya es otra pintura, es otro movimiento, otra dimensión", aseguró en entrevista.

"Entre lo real y lo fantástico" reúne 30 piezas, dos de ellas inéditas, realizadas a lo largo de la trayectoria del mexicano Valsoto, reconocido por su trabajo en el que destacan las escenas cotidianas y los personajes urbanos, que ha sido expuesto en museos y galerías de México y otros países.

La obra de Valsoto pertenece a importantes promotores de arte como la Colección Blaisten, la Colección Fundación Black Coffe Gallery, la Colección del Pueblo de Jalisco, entre otras.

Las piezas en realidad aumentada fueron intervenidas originalmente para la exhibición en la galería Bruna en enero pasado, obra de programadores y animadores, que lograron que algunos de los personajes tomen vida y movimiento mediante códigos QR, que son escaneados desde cualquier dispositivo móvil.

Esta posibilidad permite que los jóvenes se acerquen a su obra, aunque no es la única, pues es importante no perder de vista que las nuevas generaciones no se pierdan en informalismos para conocer el arte, consideró Valsoto.

"Los jóvenes tienen una capacidad para entender lo de antes y lo de ahora, un joven con buena escuela admira a un Rembrandt o a un Picasso, los jóvenes están ávidos de cosas nuevas y muchas veces se cae en el informalismo, que no es muy bueno para el arte", señaló.

"Entre lo real y lo fantástico" permanecerá en el Museo Regional de Guadalajara hasta enero de 2024.