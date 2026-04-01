La compañía Núcleo-Danza Escénica presentará la obra Mi pasión, mi muerte y resurrección el miércoles 1 de abril a las 19:30 horas en el Museo Nacional de la Máscara.

La obra aborda los episodios centrales del relato cristiano sobre los últimos días de Jesús, desde su condena hasta la crucifixión y la resurrección. La narrativa se construye a partir de la danza contemporánea como eje principal, con una estructura que recorre los momentos clave de esta historia.

En escena participan 15 intérpretes que combinan danza, música y actuación teatral para dar forma a los personajes. Cada integrante del elenco desarrolla su papel a través del movimiento corporal, con el que se representan los conflictos y tensiones que atraviesan los distintos pasajes de la obra. La compañía Núcleo-Danza Escénica cuenta con una trayectoria que se remonta a 1984, cuando fue fundada por José Antonio Torres Hernández. Desde entonces ha mantenido un trabajo enfocado en la investigación coreográfica, la experimentación escénica y la formación de públicos dentro de la danza contemporánea.

La dirección actual está a cargo de Guadalupe Orellana Lastre y Francisco Torres, quienes continúan con el desarrollo de propuestas que integran distintos lenguajes escénicos. Esta puesta en escena se suma a su repertorio con una interpretación basada en el movimiento y la construcción colectiva del relato.

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